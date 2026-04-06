Trump odrzucił rozejm. Groźba wobec Iranu nadal obowiązuje

To ustalenia stacji CNN, która w tekście z 6 kwietnia powołała się na swoje „źródła zaznajomione ze sprawą”. Chodzi o projekt 45-dniowego rozejmu, który przygotowany został przez kraje dążące do zakończenia konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie.

Przypomnijmy – wojna w regionie Zatoki Perskiej rozpoczęła się na przełomie lutego i marca. Stany Zjednoczone wraz z Izraelem zdecydowały o rozpoczęciu operacji wojskowej o kryptonimach: Epicka Furia (Waszyngton) i Ryczący Lew (Jerozolima). Od tamtej pory bliskowschodnie państwa starają się, by wojna została zakończona – niedawno pojawiła się propozycja 45-dniowego zawieszenia broni i otwarcia cieśniny Ormuz, czyli jedynego szlaku morskiego pozwalającego na transport ropy naftowej z Zatoki Perskiej (dotychczas codziennie przepływało tamtędy 15 tankowców, które na pokładzie miały ok. 16-17 mln baryłek ciekłej kopaliny).

Przywódca USA powiedział: „Nie”

Źródło Cable News Network, które redakcja zacytowała w poniedziałkowym artykule, przekazało, że Trump nie jest zainteresowany propozycją rozejmu.

Zamiast tego przywódca Ameryki podtrzymuje swoją groźbę, którą skierował niedawno do władz Teheranu. Zapowiedział on, że Iran straci wszystkie swoje elektrownie i mosty, jeśli do wtorku (7 kwietnia) nie otworzy kluczowej cieśniny łączącej Zatokę Perską z Morzem Arabskim. Tak brzmi postawione ultimatum.

„Otwórzcie tę pie*****ną cieśninę, szalone bękarty, albo będziecie żyć w piekle – zobaczycie! Chwała Allahowi” – taki wpis pojawił się na platformie TRUTH Social w dniu 5 kwietnia (w niedzielę, pierwszego dnia świąt wielkanocnych). Wcześniej irańskiego dowództwo ostrzegło Jerozolimę i Waszyngton, że jeśli nie przerwą wojny, czeka ich „piekło”. „Iluzja pokonania Islamskiej Republiki Iranu zamieniła się w bagno, w którym się pogrążycie” – oceniało gorzko wojsko.

Przydacz o wspieraniu USA: Polska nie musi, ale inni powinniCzytaj też:

