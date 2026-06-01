Rewolucja w TV Republika! Sakiewicz zapowiada: Będzie jak brzytwa

Telewizja Republika podpisała aneks do umowy z Emitelem, operatorem naziemnej telewizji cyfrowej. Dzięki temu od 2 czerwca stacja będzie dostępna na MUX-8 w jakości HD, a nie jak dotąd w SD.

Duża zmiana dla widzów TV Republika. Będzie nowy obraz

Do tej pory stacja Tomasza Sakiewicza w HD była dostępna głównie w telewizji satelitarnej, kablowej, IPTV oraz w internecie, m.in. na YouTube. W naziemnej telewizji cyfrowej wysoką jakość można było oglądać tylko lokalnie na wybranych multipleksach. Teraz ma się to zmienić, ponieważ jak wynika z porozumienia, wolne miejsce na MUX-8 pozwoli uruchomić testową emisję w lepszej jakości obrazu.

Operator Emitel potwierdził, że od 2 czerwca 2026 roku ruszy test HD w standardzie DVB-T2/HEVC. Widzowie nie będą musieli nic zmieniać poza ewentualnym ponownym wyszukaniem kanałów, bo większość odbiorników zrobi to automatycznie.

Zmianę jakości na antenie zapowiadał Tomasz Sakiewicz, który mówił o nowym standardzie w bardzo obrazowy sposób. — Od 2 czerwca włączamy na całym MUX sygnał HD, co oznacza, że na przykład będzie można zobaczyć, jak naprawdę jest przystojny Adrian Klarenbach, bez regulacji – stwierdził prezes TV Republika. – Niektórzy z państwa będą musieli się dostroić, ale większość odbiorników się dostroi sama. Wręcz będą szczęśliwe, że mają taki ostry obraz, jak brzytwa – dodał.

TV Republika w HD na MUX-8. Nowy etap nadawania w Polsce

Emitel wyjaśnił, że zmiana wynika z dostępnej pojemności multipleksu MUX-8. Wcześniej zakończono tam emisję niektórych kanałów, co zwolniło miejsce na testy HD.

„Zanim nastąpi docelowa zmiana standardu, widzowie zyskają dostęp do programu TV Republika w wyższej rozdzielczości. Strony uzgodniły uruchomienie testowej emisji w jakości HD, która wystartuje 2 czerwca 2026 roku. Jest to możliwe dzięki bieżącej sytuacji technicznej na MUX-8, gdzie obecnie znajdują się wystarczające zasoby umożliwiające emisję sygnału telewizyjnego w wysokiej rozdzielczości” – napisano w oświadczeniu.

Operator podkreślił też, że „przejście na DVB-T2/HEVC to krok w stronę nowego standardu nadawania, który pozwala przesyłać więcej danych i poprawia jakość obrazu bez dodatkowych kosztów dla nadawców”. Docelowo cały MUX-8 ma zostać przeniesiony na nowy standard, co zakończy etap emisji w SD w naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce.

