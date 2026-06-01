TV Republika na czele niechlubnego zestawienia. KRRiT ujawniła dane

W 2025 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała 167 decyzji o karach finansowych, których łączna kwota opiewała na 4 mln 784 tys. 200 zł. Z informacji zawartych w sprawozdaniu wynika, że 32 decyzje dotyczyły naruszeń zasad emisji przekazów handlowych (366 tys. zł), 15 było związanych z nieprzestrzeganiem udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami (76,1 tys. zł), a w pięciu sprawach chodziło o ochronę małoletnich, w tym w dwóch także o wulgaryzmy, które były sprzeczne z zapisami o ochronie języka polskiego (90,3 tys. zł).

KRRiT podjęła też trzy decyzje o karach finansowych w związku z mową nienawiści w audycjach (225 tys. zł), a dwie kolejne za brak przekazania żądanych materiałów i informacji (1,3 tys. zł).

Telewizja Republika na szczycie zestawienia. Nie ma powodów do radości

Co ciekawe, na czele zestawienia, czyli jako podmiot, który był najczęściej karany, znalazła się Telewizja Republika - z 10 decyzjami (łącznie 157,5 tys. zł). Jak podaje portal Wirtualne Media, Republika otrzymywała kary m.in. za „emisję reklam piwa w niedozwolonych godzinach, treści nawołujące do nienawiści lub przemocy, naruszenia przepisów reklamowych oraz niewystarczającą dostępność dla osób z niepełnosprawnościami”.

Dziewięć decyzji było skierowanych wobec spółki Fratria, czyli nadawcy telewizji wPolsce24 (36,5 tys. zł), którą ukarano za przekroczenie limitu reklam i braki w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Osiem decyzji o karach finansowych dotyczyło naruszeń w programach Telewizji Polsat Sp. z o.o. (154 tys. zł). a na kanały związane z Polsatem nałożono kary z powodu „zbyt wczesnej emisji treści, które mogą zagrażać nieletnim, za przekroczenie dopuszczalnego limitu reklam, brak zgłoszenia do rejestru, niewystarczające udogodnienia dla niepełnosprawnych”.

