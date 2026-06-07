TV Republika naprawdę pokazała to nagranie. „Świat będzie lepszy”

Od miesięcy apele o wsparcie finansowe są stałym elementem przekazu TV Republika. Widzowie stacji regularnie zachęcani są do przekazywania darowizn, a na ekranie często pojawiają się specjalne kody QR i informacje o możliwościach wpłat. Nadawca podkreśla, że dzięki wsparciu odbiorców może rozwijać działalność i funkcjonować mimo, jak określa, „szykan ze strony władzy”.

TV Republika i apel o wpłaty. Nowe nagranie

Tym razem w sieci pojawiło się nagranie, w którym zestawiono krytyczne wypowiedzi polityków KO z fragmentami manifestacji poparcia dla stacji Tomasza Sakiewicza.

Filmik rozpoczyna się od okrzyków „Republika! Republika! Republika!”, skandowanych przez zwolenników stacji. Chwilę później pojawia się wypowiedź Witolda Zembaczyńskiego. – Po prostu przestańcie wpłacać pieniądze na tę telewizję. To świat będzie lepszy – mówi polityk Koalicji Obywatelskiej.

W kolejnych fragmentach słychać również głosy osób deklarujących, że regularnie wspierają finansowo stację. Następnie ponownie pokazana zostaje wypowiedź Witolda Zembaczyńskiego. – Nie wpłacajcie pieniędzy. Przełączcie. No po co? – apeluje poseł KO.

Autorzy materiału zamieścili także wypowiedź Stefana Niesiołowskiego, który w ostrych słowach odnosi się do środowiska skupionego wokół stacji. – Czy pan nie ma wstydu? Ktoś nie chce was znać. Odejdź, pachołku Putina – mówi były poseł.

Stacja Tomasza Sakiewicza prosi widzów o pieniądze

Słowa polityka przeplatane są kolejnymi ujęciami osób skandujących hasła „Republika! Republika!” oraz „Wolność słowa! Wolność słowa! Wolność słowa!”.

W dalszej części nagrania Witold Zembaczyński po raz kolejny krytykuje finansowe wspieranie stacji. – Ludzie, nie wpłacajcie na to pieniędzy. Zobaczcie, na co to idzie – przekonuje. Pojawia się także jego wypowiedź dotycząca walki z dezinformacją. – Musimy wprowadzić takie prawodawstwo, które zabroni dezinformacji i wtedy Republika będzie crash – stwierdza poseł KO.

Materiał kończy się fragmentem apelu Telewizji Republika o przekazywanie darowizn. Widzowie są zachęcani do wspierania stacji poprzez wpłaty internetowe i przelewy bankowe. W komunikacie podkreślono, że dzięki „wsparciu odbiorców telewizja może dalej funkcjonować i rozwijać swoją działalność”.

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