TV Republika uruchamia nową zbiórkę. Potrzebuje 150 tys. złotych

TV Republika przyzwyczaiła swoich widzów do nieustannych apeli o finansowe wsparcie. Zawsze podczas transmisji widoczny jest kod QR, który bezpośrednio przenosi do formularza wpłat. Od dłuższego czasu pokazuje również wykresy jak skuteczne są poszczególne zbiórki.

TV Republika postanowiła wykorzystać rocznicę Powstania Warszawskiego, do uruchomienia kolejnej zbiórki.

82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 2026 r. jest polskim świętem państwowym, Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego, obchodzonym od 2010 r. w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Święto to ustanowione zostało 9 października 2009 r. z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

TV Republika postanowiła wykorzystać 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Tym razem zbiera 150 tys. złotych na relację z obchodów dzisiejszego święta. Jak informuje na swoich grafikach, dotychczas ze 150 tys. złotych zebrano ponad połowę tej kwoty.

Marsz z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

TV Republika zbiera na relację z obchodów i przy okazji zaprasza na marsz z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak co roku uroczystościom z udziałem najwyższych władz państwowych towarzyszyć będzie wiele wydarzeń upamiętniających wszystkich Powstańców. Marsz rozpocznie się na Rondzie Dmowskiego, dziś 1 sierpnia o 17:00.

Atak na Republikę

Redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz regularnie zachęca do wpłat. Komentuje również działania wymierzone w Fundację Niezależne Media oraz apeluje do widzów o wsparcie.

– Donald Tusk przy pomocy podległych sobie urzędników postanowił zniszczyć fundację, która spowodowała, że dzisiaj Telewizja Republika istnieje i się rozwija – opowiadał 14 lipca na X.

TV Republika informowała, że rząd Donalda Tuska atakuje Fundację Niezależne Media. Konta fundacji zostały zablokowane, dlatego uruchomiono nowe konto, prowadzone bezpośrednio przez spółkę Republiki.

TV Republika zaprasza również do przystąpienia do Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki, pokazując zalety przystąpienia i korzyści z wpłat dokonanych na niezależne media.

Czytaj też:

Sakiewicz miał już media, ubezpieczenia, energię. Teraz rusza z Republika Mobile Czytaj też:

Zajęto konta fundacji Republiki, Sakiewicz reaguje. „Przez kilkanaście lat ratowała dziennikarzy”