Pół Polski w upałach, pół w burzach. IMGW wydał najwyższe alerty

Sobota nieoczekiwanie przynosi załamanie pogody i skrajne zjawiska meteorologiczne w kraju. Synoptycy IMGW przedstawili mapę zagrożeń i wydali alerty niemal dla całej Polski. W bezpiecznej sytuacji pozostają jedynie mieszkańcy południowo-wschodnich oraz krańców północno-zachodnich województw, jednak pozostałe obszary muszą przygotować się na nawałnice lub uciążliwy żar.

Burze z gradem i silnym wiatrem

Szczególnie groźnie zapowiada się sytuacja w pasie od Warmii i Mazur, przez Mazowsze, Łódzkie, aż po Małopolskę i Dolny Śląsk. Dla tych rejonów wyznaczono II stopień ostrzeżenia przed burzami. Suma opadów podczas ulew może sięgnąć tam nawet 50 mm, a porywy wiatru dochodzić do 95 km/h. Miejscami spadnie również grad.

Słabsze, ale wciąż niebezpieczne burze I stopnia przewidziano m.in. dla Pomorza oraz Wielkopolski. Groźna aura burzowa ma utrzymać się do nocy z soboty na niedzielę.

Upały i wysoka temperatura

Równolegle południowa i centralna Polska zmaga się z falą obezwładniającego gorąca. Najwyższy, III stopień alertu przed upałem objął województwa lubelskie i świętokrzyskie oraz fragmenty Mazowsza, Podkarpacia i Małopolski. Na tym obszarze temperatury stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia.

Ostrzeżenia II stopnia wydano m.in. dla Śląska, Opolszczyzny i województwa łódzkiego. Z prognoz wynika, że afrykańskie upały nie odpuszczą aż do połowy przyszłego tygodnia.

Meteorolodzy przypominają, że alerty najwyższych stopni wiążą się z ryzykiem wystąpienia szkód materialnych. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, zabezpieczenie wolno stojących przedmiotów na zewnątrz oraz o regularne nawadnianie organizmu w czasie szczytowych temperatur.

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