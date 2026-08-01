82. rocznica Powstania Warszawskiego. Co się będzie działo

Pamiętamy, że 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Powstanie, które miało potrwać kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w stolicy zginęło około 18 tys. powstańców, a ponad 25 tys. zostało rannych. Ogromne straty odnotowano wśród ludności cywilnej. Szacuje się, że zginęło około 180 tys. ludzi.

W sobotę punktualnie o godzinie 17:00, w Warszawie zawyją syreny alarmowe i rozlegnie się bicie dzwonów kościelnych. Jak co roku, miasto zatrzyma się na minutę. Staną przechodnie, zatrzymają się tramwaje, autobusy, samochody i metro.

Obchody 82. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

9:00. Uroczystość złożenia kwiatów przy tablicy upamiętniającej podpisanie przez płk. Antoniego Chruściela „Montera”, dowódcę Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego ul. Filtrowa 68 (dawna siedziba konspiracyjnej kwatery Okręgu Warszawskiego AK)

10:00 Uroczystość przy pomniku Mokotów Walczący 1944. Park gen. Gustawa Orlicz‑Dreszera

11:00 Marsz Mokotowa przemarsz z Parku gen. Gustawa Orlicz‑Dreszera ul. Puławską do ul. Dworkowej

11:30 (po marszu) Składanie kwiatów pod obeliskiem Pamięci Żołnierzy AK Powstańców Mokotowa ul. Dworkowa

9:30–12:30 Indywidualne składanie kwiatów pod pomnikiem Stanisława Jankowskiego, Agatona” zbieg ulic Karowej i Browarnej

9:30–12:30 Indywidualne składanie kwiatów pod pomnikiem Kobietom Powstania Warszawskiego Pl. Krasińskich

09:30–12:30 Indywidualne składanie kwiatów pod pomnikiem gen. Zbigniewa Ścibor ‑Rylskiego „Motyla”. Park marsz. Edwarda Rydza‑Śmigłego

13:15 Uroczystość składania kwiatów pod pomnikiem gen. Stefana Roweckiego „Grota” róg ul. F. Chopina i Al. Ujazdowskich

14:00 Uroczystość przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej róg ulic Wiejskiej i J. Matejki

16:00–17:15 Indywidualne składanie kwiatów na grobie gen. Antoniego Chruściela „Montera” Cmentarz Wojskowy na Powązkach (kw. D 18, rz. L 01, gr.1)

16:30–18:30 Indywidualne składanie kwiatów pod pomnikiem Matki, przy tablicy upamiętniającej Szare Szeregi oraz przy kamieniu poświęconym Powstańcom i Ludności Cywilnej Warszawy Wywiezionym i Zamordowanym w Obozach Koncentracyjnych Park Powstańców Warszawy (ul. J. Sowińskiego, ul. Wolska, ul Redutowa).

17:00 Godzina „W” – oddanie hołdu Powstańcom Pomnik Gloria Victis, Cmentarz Wojskowy na Powązkach.

18:30 Uroczystość składania kwiatów na kurhanie, w którym znajdują się prochy ponad 50. tysięcy mieszkańców stolicy i ich powstańczego wojska, modlitwa międzyreligijna przy pomniku Polegli Niepokonani Cmentarz Powstańców Warszawy, ul. Wolska 174/176.

20:30 Koncert. Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki". Od godziny 17:00 do końca dnia będą zamknięte ulice: Plac Piłsudskiego, Królewska (od Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia), Ossolińskich, Focha, Moliera i Wierzbowa.

21:00 Uroczystość na Kopcu Powstania Warszawskiego. Podniesienie flagi państwowej, zapalenie „Ognia pamięci” przyniesionego przez „Sztafetę Pokoleń” z Grobu Nieznanego Żołnierza, złożenie kwiatów, włączenie iluminacji świetlnej pomnika Park Akcji „Burza”, ul. Bartycka.

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Utrudnienia w Warszawie

Stołeczny ratusz ostrzega przed poważnymi utrudnieniami drogowymi w związku z obchodami 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Urzędnicy apelują do mieszkańców i gości, by w najbliższych dniach zrezygnowali z aut osobistych i przemieszczali się po mieście komunikacją miejską, sprawdzając wcześniej aktualne rozkłady jazdy.

Ratusz przygotował ułatwienia dla osób chcących dotrzeć do miejsc pamięci. Od godziny 15:00 na stołeczne tory wyjadą zabytkowe tramwaje specjalnej linii W, łączące Cmentarz Wolski z pętlą Banacha. Do godziny 20:00 kursować będą także dodatkowe autobusy linii 912, 922, 970 i 980, które dowiozą pasażerów ze stacji metra i dworców w rejon Cmentarza Wojskowego na Powązkach.

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