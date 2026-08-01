Trzęsienie ziemi we Włoszech. Eksperci ostrzegają: to nie koniec

W piątkowy wieczór doszło do potężnego trzęsienia ziemi w rejonie Neapolu, w wyniku czego 21 osób zostało rannych a 2 z nich są w bardzo ciężkim stanie. Doszło również do zniszczeń wielu budynków i portu. Eksperci alarmują, że to nie koniec, ponieważ odnotowywane są częste wstrząsy wtórne.

Potężne trzęsienie ziemi

Po ogromnym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 4,7, władze regionu Kampania apelują do lokalnej społeczności o spokój i opanowanie. Epicentrum wstrząsów znajdowało się bezpośrednio w rejonie Pól Flegrejskich – czyli potężnej kaldery wulkanu, pod którą zalega gigantyczne jezioro płynnej magmy. Od piątkowego wieczoru do sobotniego poranka odnotowano już ponad 30 wstrząsów wtórnych, a eksperci ostrzegają, że to nie koniec aktywności sejsmicznej.

Największe zniszczenia odnotowano w 80-tysięcznym mieście Pozzuoli, zlokalizowanym w samym centrum wulkanicznej kaldery. Zniszczone są elewacje budynków oraz infrastruktura portowa nad Morzem Tyrreńskim. Spadające odłamki skalne i gruz zmiażdżyły zaparkowane samochody. Szef władz regionu Roberto Fico poinformował, że służby pracują bez przerwy, a priorytetem jest natychmiastowe wypłacenie zasiłków na tymczasowe zakwaterowanie dla osób, które straciły dach nad głową, oraz przegląd długaśnej listy uszkodzonych konstrukcji.

21 osób rannych

Bilans poszkodowanych wciąż jest niepokojący. Jak przekazał prefekt Neapolu Michele di Bari, spośród 21 rannych osób pięć wciąż przebywa w szpitalach, z czego dwie znajdują się w stanie krytycznym. Mieszkańcy okolic Neapolu wprost mówią o strachu. Życie w okolicy wulkany niesie coraz więcej niepewności. Lokalne służby wdrażają protokoły szybkiego usuwania skutków trzęsień ziemi.

Kontrole budynków

W całej kalderze wulkanu, zamieszkanej przez blisko 360 tysięcy osób, trwają intensywne kontrole stanu technicznego budynków i infrastruktury. Przeglądy objęły również strefę nadmorską. Służby nie wykluczają zamknięcia wybranych plaż oraz ograniczenia dostępu do lokalnych portów.

W rejonie Neapolu podjęto decyzję o całkowitym zawieszeniu ruchu pociągów.

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