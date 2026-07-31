Kryzys migracyjny w Ceucie. Tusk: Hiszpania musi wziąć z nas przykład

Ceuta to hiszpańska enklawa w Afryce Północnej. W ostatnich godzinach nielegalnie przedostało się tam kilkadziesiąt tysięcy migrantów z Maroka, a internet obiegły nagrania z tego zdarzenia. Materiały te wstrząsnęły europejską opinią publiczną i wywołały lawinę komentarzy.

Tusk skomentował kryzys migracyjny w Hiszpanii

Głos w sprawie zabrał m.in. szef naszego rządu. „Polska zaostrzyła prawo azylowe, procedury na granicach i zbudowała skuteczne zapory na granicy z Białorusią, która jest wschodnią granicą Unii. Zainwestowaliśmy miliardy euro i zaangażowaliśmy tysiące żołnierzy, policjantów i strażników granicznych. Hiszpania musi wziąć z nas przykład, jeśli Schengen ma przetrwać” – pisał na X.

Radosław Sikorski przypomniał, że przedostanie się do samej Ceuty nie oznacza jeszcze obecności w Strefie Schengen i rozlania się tysięcy migrantów po Europie. „Warto wiedzieć, że pomiędzy Ceutą i Melillą a resztą strefy Schengen obowiązują kontrole tożsamości” – pisał szef MSZ na X. „Władze hiszpańskie informują, że niemal wszyscy marokańscy obywatele opuścili już Ceutę i wrócili do domu” – dodawał w kolejnej wiadomości.

Niemcy podtrzymują kontrole na granicach. Włosi też aktywni

Na kryzys zareagowali też przywódcy innych państw Unii Europejskiej. Premier Włoch Giorgia Meloni zaproponowała czasowe zawieszenie Hiszpanii w Strefie Schengen, a jej kraj zamknął granice morskie i lotnicze z Hiszpanią. Po rozmowie z Francuzami zdecydowano też na wzmocnienie kontroli na granicy lądowej z tym krajem.

Również Niemcy nie pozostają bezczynne. Minister Spraw Zagranicznych Alexander Dobrindt w piątek 31 lipca zapowiedział utrzymanie kontroli na wszystkich granicach również po wrześniu. To znaczy oczywiście, że kontrole będą odbywały się nadal także na granicy polsko-niemieckiej.

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