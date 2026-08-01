Płomienie na środku jeziora. Łódź zatonęła na Kaszubach

Dramatyczna akcja na Jeziorze Charzykowskim w województwie pomorskim. W sobotę 1 sierpnia nad ranem łódź znajdująca się około 400 metrów od brzegu stanęła w płomieniach. Na jej pokładzie przebywały dwie osoby.

Płonąca łódź dryfowała po jeziorze

Zgłoszenie wpłynęło do służb o godz. 5:42. Początkowo strażacy otrzymali informację o pożarze jednostki w porcie jachtowym w Charzykowach. Chwilę później ustalono, że objęta ogniem łódź dryfuje po jeziorze.

Do akcji skierowano dwa zastępy OSP Charzykowy oraz strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chojnicach. Na miejscu pojawiły się również policja i zespół ratownictwa medycznego.

Ratownicy zwodowali stacjonującą w porcie łódź RIB. Zabrali motopompę pływającą, węże oraz prądownicę i ruszyli w stronę płonącej jednostki.

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Dwie osoby zdążyły uciec

Dwie osoby znajdujące się wcześniej na pokładzie samodzielnie opuściły łódź jeszcze przed rozpoczęciem akcji gaśniczej. Strażacy sprawdzili jednostkę i jej najbliższe otoczenie. Potwierdzili, że nikogo więcej tam nie było, a uczestnicy zdarzenia nie odnieśli obrażeń.

Podczas gaszenia uszkodzona łódź utraciła wyporność i zatonęła. Po kilku próbach strażakom udało się częściowo wydobyć ją z wody, a następnie odholować do brzegu.

Akcja trwała około dwóch godzin. Przyczyna pojawienia się ognia nie została dotychczas ustalona. Okoliczności pożaru są wyjaśniane.

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