Pożar na ROD. Dwie osoby nie żyją, trzy ranne

Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy na terenie rodzinnych ogródków działkowych przy ul. Meteorytowej w Gdańsku.

Przed dotarciem strażaków na miejsce pożaru, z płonącego budynku udało się uciec dwóm kobietom w wieku 18 i 56 lat. Obie doznały poparzeń i podtruły się dymem. Wraz z nimi do szpitala trafiła 86-letnia kobieta.

Dwóm osobom nie udało uciec się z pożaru. Strażacy znaleźli zwęglone dwa ciała. Tożsamości tych osób nie udało się jeszcze potwierdzić. Nie są znane również okoliczności i przyczyny powstania pożaru.

– Przy sprawdzaniu pogorzeliska odnaleziono zwęglone ciało mężczyzny, a następnie drugie zwęglone ciało, prawdopodobnie kobiety – poinformował mł. asp. Dawid Westrych.

W akcji gaśniczej wzięły udział cztery zastępy PSP. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję.

Czy na ROD można nocować

Zgodnie z regulaminem Rodzinnego Ogródka Działkowego, działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania. Przez zamieszkiwanie rozumie przebywanie z zamiarem skupienia i realizacji spraw życiowych. Altana działkowa na terenie działki ROD nie jest obiektem mieszkalnym.

Regulamin ROD nie zakazuje incydentalnego nocowania na działkach.

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