Polacy podejrzani o pobicie Ukraińców usłyszeli zarzuty. Jest pierwsza decyzja sądu

Domniemanymi sprawcami są 27-latek i 45-latek – trwają poszukiwania trzeciego mężczyzny, który też był uczestniczył w zdarzeniu. Poszkodowanymi to zaś obywatele sąsiedniego kraju – w wieku 20 i 21 lat.

Dantejskie sceny rozegrały się w ubiegłą niedzielę (26 lipca). W sieci łatwo można natknąć się na nagranie, które przedstawia przebieg brutalnego pobicia. Wszystko zacząć miało się w momencie, gdy podejrzani mężczyźni podeszli do kasy. Ponoć zrobili to z pominięciem kolejki – młoda kobieta z Ukrainy miała więc zwrócić im uwagę, na co ci zareagowali złością. Padło m.in. pytanie o jej narodowość, gdy usłyszeli jej akcent.

Film przedstawia samo użycie siły, do którego doszło przed jednym ze sklepów we Wrocławiu – 21-latek jest bity, natomiast jego 20-letnia partnerka usiłuje w pewnym momencie odciągnąć od niego napastników. Wówczas otrzymuje cios, który prowadzi do poważnego uszczerbku na jej zdrowiu.

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Funkcjonariusze policji otrzymali zgłoszenie w sprawie – wkrótce namierzyli dwóch z trzech mężczyzn i zatrzymali ich. Polska Agencja Prasowa dowiedziała się, że w przeszłości byli oni notowani – i to wielokrotnie.

Prokuratura złożyła wniosek do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej ws. ich tymczasowego aresztowania – w środę (29 lipca) wymiar sprawiedliwości przychylił się do niego, co oznacza, że podejrzani trzy najbliższe trzy miesiące spędzą w miejscu odosobnienia.

Redakcja PAP przypomniała, że 45-latek usłyszał zarzuty: pobicia oraz stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej i popełnienia przestępstwa w warunkach recydywy. W więzieniu może spędzić nawet siedem i pół roku – o ile prokuratura przekona sąd w toku rozpraw, że dopuścił się czynów. Mężczyzna nie przyznaje się do winy – podała PAP.

Jeśli chodzi o 27-latka, jest on podejrzany o pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej. Grozi mu pięć lat pozbawienia wolności. Mężczyzna nie przyznał się do zarzutów.

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