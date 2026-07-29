Kamera w każdym żłobku. To miasto już wdrożyło

We wszystkich miejskich żłobkach na terenie Łodzi zamontowany został zewnętrzny monitoring, który czuwa nad bezpieczeństwem dzieci. Całość inwestycji kosztowała ponad 400 tys. zł.

Wiceprezydent Adam Wieczorek poinformował na konferencji prasowej, że we wszystkich 30 miejskich żłobkach został zamontowany monitoring zewnętrzny. System umożliwia wyznaczenie „wirtualnej granicy”, która w przypadku przekroczenia przez dziecko, wszczyna alarm. Wiceprezydent wspomniał sytuację z poprzedniego roku, w której jedno z dzieci opuściło teren placówki. Na szczęście dziecku pomógł przechodzień.

Każdy żłobek z kamerami

Wiceprezydent podkreślił, że w 30 żłobkach zainstalowano ponad 300 kamer. Zasięg monitoringu obejmuje całą przestrzeń zewnętrzną placówek oraz szatnie, w których przebywają również rodzice. Podgląd monitoringu mają kierownicy żłobków oraz zespół centrali Miejskiego Zespołu Żłobków.

System monitoringu będzie pełnił funkcję prewencyjną. Ma sprzyjać przestrzeganiu standardów opieki, chronić mienie placówek i podwyższać poziom bezpieczeństwa. System jest w stanie przeliczyć, ile osób znajduje się pod okiem kamery. Jeśli jakieś dziecko np. nie wróci ze spaceru do żłobka, system jest w stanie to wyłapać i zaalarmować. Dodatkowo można ustawić wirtualną granicę, po której przekroczeniu system włączy alarm.

Żłobki z monitoringiem

Do publicznej wiadomości zostały podane informacje, w których żłobkach monitorowane są dzieci: ul. Chrobrego 16, ul. Warneńczyka 5/17, ul. Inowrocławska 5a, ul. Elsnera 12, ul. Szpitalna 11, ul. Starorudzka 5/7, ul. Kmicica 5, ul. Karolewska 70/76, ul. Marusarzówny 9, ul. Lelewela 11, ul. Tatrzańska 27/29, ul. Rydzowa 7, ul. Odyńca 35, ul. Sprinterów 11, ul. Franciszkańska 167/171, Al. Wyszyńskiego 102, ul. Gogola 9, ul. Łąkowa, ul. Wierzbowa 13, ul. Tokarzewskiego 53, ul. Rogozińskiego 2, ul. Pawia 20, ul. Wapienna 29, ul. Zachodnia 55a, ul. Siarczana 11, Al. Har. Zatorowców 4, ul. Tatrzańska 118, ul. Wioślarska 27, ul. Sienkiewicza 108 oraz ul. Jugosłowiańska.

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