Oszuści przejęli konto wiceministra. „Proszę nie klikać”

Cyberprzestępcy przejęli konto wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy w komunikatorze WhatsApp. Do kontaktów polityka zaczęły trafiać wiadomości z prośbą o oddanie głosu w rzekomym konkursie.

Odbiorcy byli proszeni o zagłosowanie na dziewczynkę o imieniu Zofia, przedstawianą jako córka przyjaciół nadawcy. Nagrodą miało być stypendium na bezpłatną naukę. Wiadomość zawierała link prowadzący do przygotowanej przez oszustów strony.

Myrcha ostrzegł swoich znajomych i obserwujących za pośrednictwem platformy X. „Uwaga. Jeśli ktoś na WhatsApp dostał ode mnie wiadomość z linkiem do głosowania, proszę nie klikać. To wirus!” – napisał wiceminister.

Jak oszuści przejmują konta na WhatsAppie?

CERT Polska przekazał, że podobne wiadomości są obecnie rozsyłane z przejętych kont wielu użytkowników. Mogą wzbudzać zaufanie, ponieważ ich nadawcą jest osoba znajdująca się na liście kontaktów odbiorcy.

Po kliknięciu linku użytkownik trafia na stronę fałszywego konkursu. Oddanie głosu wymaga rzekomej „weryfikacji” przy użyciu WhatsAppa. W rzeczywistości przestępcy próbują połączyć ze wskazanym kontem własne urządzenie.

Ofiara jest nakłaniana do zeskanowania podstawionego kodu QR lub przepisania kodu weryfikacyjnego. Po wykonaniu tej czynności oszuści uzyskują dostęp do konta i mogą rozsyłać kolejne wiadomości do jego kontaktów.

Choć Myrcha określił niebezpieczny link jako „wirusa”, opis CERT Polska wskazuje na kampanię phishingową wykorzystującą manipulację i funkcję łączenia urządzeń.

Co zrobić po przejęciu konta?

CERT Polska zaleca jak najszybsze usunięcie wszystkich nieznanych urządzeń połączonych z kontem w ustawieniach WhatsAppa. Pozwala to odciąć przestępców od profilu.

Podejrzane wiadomości i strony można zgłosić poprzez formularz incydent.cert.pl albo usługę „Bezpiecznie w sieci” w aplikacji mObywatel. Podejrzane SMS-y należy przesyłać na bezpłatny numer 8080.

Przed kampanią oszustów oficjalnie ostrzegło również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort udostępnił komunikat CERT Polska i zaapelował o ostrożność wobec wiadomości dotyczących rzekomych konkursów, nawet jeśli są wysyłane z kont należących do znajomych.

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