Alert obejmuje niemal całą Polskę. Niepokojąca prognoza na sierpień

Państwowy Instytut Geologiczny wydał ostrzeżenie hydrogeologiczne obowiązujące przez cały sierpień. Zagrożenie wystąpieniem niżówki hydrogeologicznej obejmuje 15 województw. Poza listą znalazło się jedynie województwo warmińsko-mazurskie.

Prognoza nie oznacza, że na całym wskazanym obszarze zabraknie wody. Instytut przewiduje jednak, że przy utrzymującym się deficycie opadów poziom płytkich wód podziemnych może spaść poniżej stanu niskiego ostrzegawczego.

Ostrzeżenie dla 15 województw

Niżówka hydrogeologiczna o zasięgu regionalnym może wystąpić w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

W porównaniu z prognozą na lipiec obszar objęty ostrzeżeniem został rozszerzony o województwo lubuskie. PIG zaznacza ponadto, że lokalne obniżenia poziomu wód podziemnych mogą pojawić się także poza wymienionymi regionami.

Najtrudniejszej sytuacji należy spodziewać się w województwach podlaskim, mazowieckim, lubelskim i świętokrzyskim. Według przeprowadzonych analiz miejscami może tam zabraknąć rezerw względem najniższego poziomu wód podziemnych obserwowanego w poprzednich latach.

Mniejsze rezerwy prognozowane są również w częściach województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Czy może zabraknąć wody?

Niżówka hydrogeologiczna oznacza, że poziom pierwszej, najpłycej położonej warstwy wodonośnej spada poniżej wartości ostrzegawczej. Najbardziej narażone są indywidualne studnie gospodarskie oraz ujęcia komunalne korzystające z płytkich wód podziemnych.

Nie oznacza to automatycznie problemów z wodą we wszystkich miejscowościach objętych alertem. Skutki zależą między innymi od lokalnych warunków geologicznych, głębokości ujęcia oraz konstrukcji studni. PIG podkreśla również, że poziom wód znajdujący się powyżej wartości ostrzegawczej, choć niższy od wieloletniej średniej, nie powinien powodować zakłóceń w zaopatrzeniu.

Prognoza została przygotowana według scenariusza zakładającego niedobór opadów w sierpniu. W przypadku zmiany warunków atmosferycznych może zostać zaktualizowana.

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