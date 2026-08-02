Zamach w Rosji. Chcieli zabić generała

Do wybuchu doszło około godziny 20:00 w ekskluzywnej włoskiej restauracji „Balzi Rossi”. Na stronie internetowej restauracji podano, że w sobotę lokal był zamknięty z powodu prywatnej imprezy. Celem ataku miał być dowódca rosyjskich Wojsk Powietrzno-Kosmicznych Aleksandr Czajko.

Oficjalny komunikat

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że w wyniku wybuchu, który miał miejsce w pobliżu ogródka restauracyjnego lokalu „Balzi Rossi” przy placu Kudrinskaja, zginęły 3 osoby, a 15 zostało rannych. Według innych mediów zginęły co najmniej 3 osoby a 17 odniosło poważne obrażenia.

Od razu na miejsce przybyły siły bezpieczeństwa, w tym furgonetka Gwardii Narodowej, które uniemożliwiają przechodniom zbliżanie się do miejsca zdarzenia.

Relacja świadka

Naoczny świadek powiedział, że w restauracji urodziny świętował generał. W pobliżu zaparkowanych było wiele pojazdów z czarnymi tablicami rejestracyjnymi – typowymi dla sił zbrojnych i niektórych agencji bezpieczeństwa. W okolicy widziano również autobus Gwardii Narodowej.

Kobieta z podejrzaną przesyłką

W restauracji odbywała się uroczystość zamknięta. Lokal był strzeżony przez funkcjonariuszy. Do lokalu weszła kobieta z prezentem, jednak ochrona nie chciała jej przepuścić. Ochroniarz chciał zajrzeć do pudełka, który trzymała kobieta. W tej samej chwili ładunek został zdalnie zdetonowany. Ochroniarz i kobieta, która przyniosła paczkę zginęła na miejscu. Według świadków ładunek wypełniony był metalowymi kulkami, co spowodowało obrażenia u kilkunastu uczestników imprezy.

Generał na celowniku

W maju 2026 r. nowym dowódcą sił powietrzno-kosmicznych w armii Putina został Aleksandr Czajko. Ukraiński wymiar sprawiedliwości ściga go za zbrodnie wojenne przeciwko ludności cywilnej w Buczy. 1 sierpnia 2026 r. obchodził w moskiewskiej restauracji 55 urodziny.

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