Kanclerz Niemiec stanął przed kościołem. „Trucizna”

W Kościele Mariackim w Berlinie (znanym też jako Kościół Marii Panny – świątynia znajduje się na terenie Nowego Miasta) trwa msza za ofiary sobotniego ataku w rejonie parku Großer Tiergarten. 25 lipca zorganizowano tam marsz (paradę) równości – jedno z największych wydarzeń, które przyciąga osoby LGBTQIA+ (to skrót, którego kolejne litery odnoszą się do: lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, queer, interpłciowych, aseksualnych i in.).

Przed nabożeństwem – podczas konferencji prasowej, w której udział wziął Friedrich Merz – z usta kanclerza Niemiec padły potrzebne słowa. – Te ataki mają wyłącznie jeden cel – podzielić nasz naród, pozbawić społeczeństwo otwartości i wolności – stwierdził.

Zapewnił, że organy ścigania zrobią wszystko, by ująć podejrzanego o atak. Przypomnijmy – jest nim Abdul B., sympatyk Państwa Islamskiego, który jest obecnie poszukiwany. Trwa obława, chociaż – jak twierdzi agencja Reutera (która powołała się na lokalne media) – sprawca miał zostać „zastrzelony” lub „postrzelony”.