Tragedia podczas Parady Równości w Berlinie. Auto staranowało ludzi w Tiergarten

Do tragedii doszło w sobotę późnym wieczorem w parku Tiergarten, jednym z najbardziej znanych miejsc w centrum Berlina. To okolice Bramy Brandenburskiej i Placu Poczdamskiego. Według dotychczasowych informacji jedna osoba zginęła, a 14 zostało rannych. Niemieckie media podają, że część poszkodowanych jest w ciężkim stanie.

Atak podczas Parady Równości w Berlinie

Z relacji cytowanych przez „Bild" wynika, że w tłum miała wjechać biała furgonetka. Na razie służby nie przekazały szczegółów dotyczących sprawcy ani motywu ataku. Policja zaznacza jedynie, że trwa szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza.

W chwili zdarzenia w centrum niemieckiej stolicy trwały obchody Christopher Street Day. To wielotysięczna Parada Równości, zaliczana do największych tego typu wydarzeń w Europie. Po ataku impreza została natychmiast zakończona, a uczestnicy zostali poproszeni o opuszczenie Tiergarten i najbliższej okolicy.

Policja prowadzi szeroką obławę

Rzecznik policji Florian Nath, cytowany przez agencję dpa, poinformował o szeroko zakrojonych poszukiwaniach sprawcy lub sprawców. Służby zamknęły dostęp do rejonu Placu Poczdamskiego. W działania zaangażowano także jednostki specjalne i policyjne śmigłowce.

Choć nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone, pojawiają się doniesienia, że służby zatrzymały do tej pory jedną osobę podejrzaną o staranowanie autem uczestników Parady Równości. Świadczyć o tym mają zdjęcia w mediach społecznościowych, na których widać funkcjonariuszy policji, którzy stoją nad zatrzymanym. W sieci pojawia się też dywagacji na temat narodowości sprawcy. Te informacje również nie zostały jeszcze potwierdzone przez służby.

Według przekazanych informacji o sytuacji na bieżąco informowany jest kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Na tym etapie nie wiadomo jeszcze, co było motywem ataku.

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