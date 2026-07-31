Piekielne upały w Polsce. Wtedy będzie najgoręcej. Dwie daty

Chociaż faktem jest, że znad Afryki nadciąga do Polski fala upałów, to najnowsze wyliczenia modeli numerycznych ECMWF i GFS nie zakładają już – jak było to jeszcze do niedawna – temperatur na poziomie 40-42 stopni Celsjusza, które miały być odnotowywane na przełomie lipca i sierpnia. Jak podaje Arleta Unton-Pyziołek, synoptyk tvnmeteo.pl, temperatura może jednak przekroczyć 35 kresek.

Afrykańskie upały w Polsce. Wtedy będzie najgoręcej. Synoptyk wskazała daty

„Fala zwrotnikowego powietrza najsilniej rozlać się ma nad krajem około 4 sierpnia, osiągając na południu, południowym wschodzie i w centrum 38-39 st. C., tym samym lokalne przekroczenia bariery 40 st. C wciąż są możliwe” – czytamy dalej. Jak dodaje synoptyk, tak ekstremalny napływ masy powietrza znad Sahary to w historii polskiego klimatu zjawisko niezwykle rzadkie, a w tym roku obserwujemy je już po raz drugi.

Kolejna fala gorąca w Polsce jest prognozowana na ok. 10 sierpnia. Wtedy należy spodziewać się następnego „zastrzyku” saharyjskiego gorąca, a na południu kraju temperatury poskoczą wówczas do 35 stopni, a nawet 38 stopni Celsjusza.

Gwałtowne zjawiska pogodowe w Polsce

„Nad naszą częścią Europy dojdzie jednak do starcia dwóch potężnych układów. Na kliny gorąca napierać ma rozległa atlantycka zatoka chłodu, więc na styku skrajnie różnych mas powietrza uformują się aktywne fronty deszczowo-burzowe” – analizuje Arleta Unton-Pyziołek. Ze względu na to, że w Polsce będą utrzymywały się wysokie temperatury, należy spodziewać się pojawienia gwałtownych zjawisk pogodowych w postaci nawałnic i burz. Pierwsza ich seria może dać o sobie znać już na samym początku kolejnego miesiąca – 1 sierpnia, a kolejne są prognozowane między 4 a 6 sierpnia.

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