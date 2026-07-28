Fala upału zmierza do Polski. Termometry wskażą nawet 37℃

Od jutra – czyli od środy (29 lipca) – temperatura w całym kraju zacznie wzrastać (choć szczególnie odczuwalne będzie to na zachodzie – tam mieszkańcy zobaczą na termometrach nawet 27-29 stopni Celsjusza). Jeśli chodzi o opady deszczu – mogą się zdarzyć, ale głównie lokalnie – na północnych krańcach Polski.

To dobre informacje, jednak z doniesień medialnych wynika, że najciekawiej będzie dopiero w czwartek i piątek.

Jaka temperatura będzie w czwartek i piątek? Prognoza pogody na 30 i 31 lipca

30 i 31 lipca (czyli na koniec pierwszego miesiąca wakacji) temperatury przekroczą 30℃. Najwyższych wartości oczekiwać można w pasie od Niziny Śląskiej po Szczecińską – podała redakcja portalu Onet. Tam spodziewać można się nawet 33-36℃ w czwartek. Jeśli chodzi o obszary bliżej centrum, będzie tam 30-33℃. Warto zwrócić uwagę także na rejony podgórskie (północno-wschodnie), gdzie temp. oscylowała będzie wokół 25-27℃. To jednak nie wszystko – towarzyszyło będzie temu wszystkiemu słońce i brak opadów.

W piątek, choć wciąż będzie upalnie (na południu i w centrum – od 33 do 36, a nawet 37℃), to jednak nie tak spokojnie jak dzień wcześniej. Pojawią się bowiem burze o gwałtownym przebiegu, z opadami gradu, deszczu i porywistym wiatrem. Jeśli chodzi o temp. w pozostałych regionach – od 30 do 33℃, zaś na północnym zachodzie – od 21 do 24℃. Ciepło będzie też nad morzem, choć nie nad samym – tam temp. 25-27℃.

Prognoza na 30.07. Jaka pogoda będzie 31.07?

Pamiętajmy, by podczas upałów na siebie uważać. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaproponował, by regularnie nawadniać organizm, chronić głowę przed słońcem, (w miarę możliwości) przebywać w cieniu i ograniczyć wysiłek fizyczny w najgorętszych godzinach dnia (czyli między godz. 10 a 14 lub 12 a 16).

Należy wziąć pod uwagę szczególnie stan zdrowia osób starszych czy dzieci, które słabiej znoszą wysokie wartości temp.