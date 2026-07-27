Polka ofiarą ataku w Niemczech. MSZ zabrał głos
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Polka ofiarą ataku w Niemczech. MSZ zabrał głos

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Pilne. Wkrótce więcej informacji
Pilne. Wkrótce więcej informacji Źródło: Wprost
Ofiarą tragicznego ataku w Berlinie była Polka. Rzecznik MSZ złożył rodzinie i bliskim kobiety wyrazy współczucia. Konsul pozostaje w kontakcie z niemieckimi władzami.

„Wstrząśnięci i z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że ofiarą tragicznego ataku w Berlinie była obywatelka Polski. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim Zmarłej. Konsul RP w Berlinie pozostaje w kontakcie z niemieckimi władzami oraz zapewni rodzinie niezbędne wsparcie konsularne” – poinformował w mediach społecznościowych rzecznik polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.

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