Polka ofiarą ataku w Niemczech. MSZ zabrał głos

„Wstrząśnięci i z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że ofiarą tragicznego ataku w Berlinie była obywatelka Polski. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim Zmarłej. Konsul RP w Berlinie pozostaje w kontakcie z niemieckimi władzami oraz zapewni rodzinie niezbędne wsparcie konsularne” – poinformował w mediach społecznościowych rzecznik polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.

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