Białoruś ostrzegła Polskę przed możliwym zamachem. Celem miały być dzieci

23 lipca Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi zamieściło na Telegramie komunikat, w którym przekazano, że do resortu miały dotrzeć informacje w sprawie „przygotowywania aktu terrorystycznego na terytorium Polski” . O tych ustaleniach poinformowano tymczasowego chargé d’affaires Polski na Białorusi Krzysztofa Ożannę.

W Polsce miał być planowany atak terrorystyczny

Z ustaleń białoruskiego resortu wynikało, że „osoba przebywająca w Polsce, skazana w Republice Białorusi na podstawie szeregu artykułów kodeksu karnego, której polskie władze niedawno odebrały dodatkową ochronę oraz prawo pobytu w kraju, ma przygotowywać akt terrorystyczny” .

Jego głównym celem „miały być małoletnie dzieci białoruskiej aktywistki mieszkającej w Polsce, a motywem działania ma być zemsta za – jak twierdzi strona białoruska – niewystarczające starania na rzecz utrzymania przez tę osobę wspomnianego wcześniej statusu w Polsce” .

Jest komunikat przedstawicieli Polski

Do sprawy odniósł się w piątek szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. – To jest sprawa sprzed kilkunastu godzin, którą jeszcze badamy, ale oczywiście każde ostrzeżenie przed terroryzmem traktujemy poważnie i weryfikujemy – powiedział szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Z kolei rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński zapewnił w czwartek, że „polskie służby nigdy nie bagatelizują żadnego niepokojącego sygnału i do wszystkich informacji o ewentualnych zagrożeniach podchodzą z należytą powagą i stanowczością” .

– Naturalną rzeczą jest również to, że w takich przypadkach żadne służby specjalne na świecie, na takim etapie, nie informują o tym, czy i ewentualnie, jakie kroki podejmują – dodał Dobrzyński, cytowany przez TVN24.

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