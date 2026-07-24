Kaczyński uderzył w Morawieckiego. „Był doradcą Tuska”

24 lipca Jarosław Kaczyński na antenie wPolsce24 odniósł się do sytuacji w PiS-ie oraz do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Przypomnijmy, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami członkowie ugrupowania powołanego przez byłego premiera nie powinni już być członkami PiS-u po tym, jak zrezygnowali z podpisania tzw. lojalek.

„Niestety zwyciężyła logika ultimatum zamiast rozmowy. Czystki zamiast współpracy. Intrygi zamiast wspólnego działania” – ocenił Mateusz Morawiecki. „Z Prawa i Sprawiedliwości usunięto ludzi, którzy przez lata oddawali tej formacji swoją pracę, energię i serce” – dodał we wpisie opublikowanym w serwisie X. Jednocześnie podkreślił: „nie damy się zamknąć w personalnych sporach. Nie damy sobie odebrać prawa do pracy dla Polski” .

Kaczyński uderzył w Morawieckiego ws. współpracy z Tuskiem

– Miał bardziej skomplikowany życiorys i przez dłuższy czas był po tej stronie, która atakowała. To nie oznacza, że on osobiście atakował, ale w tym świecie się obracał. Był nawet doradcą Tuska – stwierdził podczas rozmowy prezes PiS-u.

Nawiązał w ten sposób do przeszłości byłego premiera, kiedy to latach 2010–2012 zasiadał w Radzie Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, która została powołana przez ówczesnego premiera Donalda Tuska. Morawiecki był wówczas prezesem Banku Zachodniego WBK.

Co z przyszłością PiS-u?

Kaczyński zapowiedział, że mimo ostatnich wydarzeń „PiS będzie taką samą partią jak była przedtem” . – Przygotowujemy sobie nowe zaplecze ekonomiczne, no bo tutaj strata pana premiera jest rzeczywiście poważna, także jego zaplecza, ale mamy już, można powiedzieć, pomysły personalne – zapowiedział Jarosław Kaczyński w rozmowie z wPolsce24. Następnie ujawnił, że Morawiecki miał nie jeden raz proponować podział partii.

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