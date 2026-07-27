Burza po decyzji Nawrockiego. Żurek: Kto zapłaci za odszkodowania?

Kolejny spór o impas w wymiarze sprawiedliwości. Tym razem chodzi o zapowiedź powołania przez Karola Nawrockiego czterech nowych sędziów Sądu Najwyższego. Informację przekazał szef Kancelarii Prezydenta. Zbigniew Bogucki przekazał, że uroczystość ma się odbyć we wtorek 28 lipca.

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Decyzja ta spotkała się z ostrą reakcją Waldemara Żurka. Minister sprawiedliwości ocenił, że „takie działania mogą prowadzić do dalszych sporów prawnych”.

„Szef personelu Karola Nawrockiego, zapowiedział, że prezydent zamierza powołać 4 nowych neosędziów do Sądu Najwyższego. Cel jest jasny: pogłębienie kryzysu” – napisał szef resortu sprawiedliwości mediach społecznościowych.

Polityk zwrócił uwagę na możliwe koszty finansowe, które mogą wynikać z kolejnych orzeczeń europejskich instytucji. „Warto więc publicznie zapytać: Kto zapłaci za odszkodowania, obciążające Skarb Państwa, zasądzane przez ETPC na rzecz obywateli, z tytułu udziału w ich sprawach nieprawidłowo powołanych sędziów Sądu Najwyższego? Kancelaria Prezydenta RP z własnego budżetu czy głowa państwa weźmie to na siebie?” – zapytał Waldemar Żurek.

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Zbigniew Bogucki wcześniej przekazał, że Karol Nawrocki planuje także przyjąć ślubowanie od prof. Sławomira Patyry, który ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent ma również powołać ponad 200 asesorów sądów rejonowych oraz 18 asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych.

Największe kontrowersje dotyczą jednak tzw. neosędziów Sądu Najwyższego. Chodzi o osoby powołane z udziałem obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, której sposób działania był wielokrotnie kwestionowany przez część środowiska prawniczego oraz europejskie instytucje.

Sprawa budzi emocje, ponieważ wyroki wydawane przez takich sędziów trafiają także pod ocenę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. ETPC wskazywał w swoich orzeczeniach, że udział nieprawidłowo powołanych sędziów może naruszać prawo obywateli do sprawiedliwego procesu.

W podobnych sytuacjach Polska może być zobowiązana do wypłaty odszkodowań osobom, które uznały, że ich prawa zostały naruszone. Waldemar Żurek od dawna podnosi ten argument i przekonuje, że część neosędziów powinna dobrowolnie zrezygnować z pełnienia swoich funkcji.

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