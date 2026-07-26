Kaczyński zwołał tłum pod budynek prokuratury. Wszystko dla Obajtka

Daniel Obajtek został wezwany na przesłuchanie- śledczy z Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzą postępowanie w sprawie decyzji władz koncernu paliwowego – podjętej, gdy za czasów, gdy szefem państwowej spółki był obecny europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy – w pierwszym kwartale 2023 roku z punktów sprzedaży Orlen usunięte zostało jedno z wydań tygodnika „NIE”. To dlatego, że na okładce gazety znajdował się wizerunek papieża Jana Pawła II (znana fotografia Karola Wojtyły), lecz w formie parodii – na krzyżu laski, którą trzymał Ojciec Święty, znajdował się nie Jezus Chrystus, ale plastikowa lalka (przedstawiała bobasa). Waldemar Kuchanny – wiceszef tygodnika – w rozmowie z portalem OKO.press wskazywał, że w ten sposób redakcja chciała symbolicznie odnieść się do medialnych ustaleń, z których wynikało, iż JP II „miał wiedzę o przypadkach pedofilii, ale nie reagował”. – Krył niewybaczalną zbrodnię i nigdy nie pochylił się nad ofiarami – oceniał.

A jak podjętą decyzję Orlen argumentował ustami Obajtka? „Okładka przekracza wszelkie granice. Mamy miejsce dla wszystkich tytułów prasowych, ale nie ma zgody na mowę nienawiści i niszczenie autorytetu Świętego Jana Pawła II” – podkreślał (to fragment wpisu, który opublikował w tamtym okresie w mediach społecznościowych).

Kaczyński zaapelował o „gest solidarności z Obajtkiem”

Spółka Urma – właściciel „NIE” – złożyła ws. zawiadomienie do organów ścigania. Zarzuciła m.in. cenzurę prasy, co jest niezgodne z prawem. Prokuratura nie wszczęła początkowo postępowania, gdy jednak wydawca zaskarżył decyzję do sądu, śledztwo ruszyło. Dopiero teraz odbędzie się przesłuchanie byłego prezesa giganta paliwowego.

W związku z tym Jarosław Kaczyński zwrócił się z apelem do sympatyków PiS i Obajtka – poprosił, by 28 lipca zgromadzili się na terenie Starego Mokotowa.

„W jedności siła! Ataki na PiS – największą partię opozycyjną wobec rządu [Donalda] Tuska [przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej – przyp. red.] – wpisują się wyłącznie w scenariusz pisany przez koalicję 13 grudnia! Dzisiaj najważniejsze jest odsunięcie szkodliwego rządu od władzy, a nie permanentne wszczynanie wojny na prawicy. (...) Spotkajmy się wszyscy pod budynkiem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, (...) w geście solidarności z Danielem Obajtkiem. Kolejny raz jest on szykanowany przez nielegalną prokuraturę [Waldemara] Żurka [ministra sprawiedliwości – red.]. Tylko razem możemy zatrzymać szaleństwo rządu Tuska!

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