Ilu parlamentarzystów faktycznie zabrał Morawiecki? Prezes Kaczyński sprytnie zaniżył liczbę

W piątek 24 lipca upłynął termin ultimatum dla członków stowarzyszenia „Rozwój Plus”, należących do PiS. Jarosław Kaczyński kazał im wybierać między partią, a organizacją Mateusza Morawieckiego. Na konferencji prasowej w południe ogłosił, że z przynależności do PiS zrezygnowało lub wykluczonych zostało kilkadziesiąt osób.

Kaczyński mówił o odejściach z PiS. Liczbę nieco zaniżył

– Około 30-kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa w PiS. We wtorek 28 lipca odbędzie się posiedzenie komitetu politycznego, który przyjmie ten fakt do wiadomości – informował Kaczyński.

– Wszyscy wiedzieli co mają podpisać i jednocześnie widzieli, jakie są skutki niepodpisania. Podjęli taką decyzję, jaką podjęli. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawać w jakiejś niechęci, tak się po prostu ułożyło – mówił prezes PiS.

Szybko zwrócono jednak uwagę, że Morawiecki zgromadził wokół siebie grupę 45 parlamentarzystów. Skąd więc taka różnica w tym, co ogłaszał Kaczyński? Okazało się, że kilka szczegółów prezes PiS przemilczał. Po pierwsze Morawiecki zebrał wokół siebie nie tylko posłów, ale też eurodeputowanych PiS. Kaczyński mówił natomiast tylko o odejściach w Sejmie, co sporo zmienia w wyliczeniach.

Morawiecki będzie mógł założyć klub parlamentarny

Po drugie, nie uwzględnił polityków, którzy startowali z list PiS, ale nie należą do partii. To m.in. Agnieszka Ścigaj z koła Polskie Sprawy, Marek Jakubiak z Kukiz'15 czy Andrzej Gut-Mostowy, dawniej należący do Porozumienia Jarosława Gowina. Nie policzono też Daniela Obajtka, który w ostatniej chwili opowiedział się za partią Kaczyńskiego.

Nietypowa jest też sytuacja Anity Czerwińskiej. Formalnie nie należała ona do stowarzyszenia Rozwój Plus. Nie została więc uwzględniona w masowym wykluczeniu polityków PiS. Licząc z europosłami Piotrem Mullerem, Michałem Dworczykiem i Waldemarem Budą, Mateusz Morawiecki powinien mieć około 40 posłów i będzie mógł stworzyć własny klub parlamentarny w Sejmie.

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