Co ze ślubowaniem Berka? Czarzasty zapowiada: „Będą podejmowane stosowne decyzje”

29 września marszałek Sejmu pojawił się w Kościerzynie. Podczas spotkania z mediami został zapytany, czy Maciej Berek przed rozpoczęciem pracy w Trybunale Konstytucyjnym złoży swoje ślubowanie w Sejmie.

Czarzasty uderza w Nawrockiego ws. ślubowania Berka

Marszałek Sejmu zapowiedział wówczas, że Maciej Berek „złoży ślubowanie wobec prezydenta” . – Obowiązkiem pana prezydenta jest działanie zgodnie z konstytucją – podkreślił Czarzasty. Jednocześnie ocenił, że głowa państwa już złamał podstawowe zasady, przyjmując ślubowanie jedynie od dwóch sędziów wybranych do TK. – To jest działanie niepoważne, niepaństwowe i moim zdaniem niezgodne z polską racją stanu – podkreślał marszałek Sejmu, cytowany przez serwis prawo.pl.

Następnie dodał, że „obowiązkiem prezydenta jest przyjęcie ślubowania pana Berka, ponieważ formuła jest taka, że członek TK składa ślubowanie wobec prezydenta, w jego obecności bądź nie, byleby to było wobec prezydenta”. Następnie dodał, że „jeżeli prezydent złamie prawo po raz kolejny i nie przyjmie ślubowania, będą podejmowane w tej sprawie stosowne decyzje” .

– Wzywam pana prezydenta, żeby wziął się do roboty i wypełniał swoje obowiązki – zaapelował lider Lewicy.

Maciej Berek zwrócił się do prezydenta

Przypomnijmy, w ostatnich dniach Maciej Berek poinformował w serwisie X, że wobec braku kontaktu ze strony Kancelarii Prezydenta RP w sprawie terminu złożenia przez niego ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego złożył w tej sprawie pismo do prezydenta „z prośbą o niezwłoczne wskazanie miejsca i czasu” ślubowania.

Berek przypomniał także, że na stanowisko sędziego TK został wybrany przez Sejm 4 września, a jego kadencja powinna się rozpocząć 16 września. Jednocześnie zwrócił uwagę, że „niezłożenie ślubowania, potraktowane jako odmowa jego złożenia, prowadziłoby do skutku w postaci zrzeczenia się stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego” .

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