Mocne słowa o Kaczyńskim. „To koniec jego pozycji, nadchodzi nowe”

Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak ocenił, że kryzys w PiS to coś więcej niż chwilowy konflikt. Jego zdaniem mamy do czynienia z końcem pozycji Jarosława Kaczyńskiego jako polityka, który przez lata wyznaczał kierunek całej prawicy. Minister mówił też o bezpieczeństwie Polski, relacjach z Ukrainą oraz napięciach wewnątrz koalicji rządzącej.

Siemoniak: w PiS zaszło to za daleko

W rozmowie w programie TVN24 „Jeden na Jeden” Siemoniak stwierdził, że publiczne oskarżenia i otwarte podważanie przywództwa Jarosława Kaczyńskiego pokazują głęboki rozpad wewnątrz PiS. Jak ocenił, emocje między politykami tej partii są tak silne, że trudno wyobrazić sobie trwałe sklejenie tego środowiska.

Według ministra spór nie dotyczy już tylko personaliów. Jego zdaniem tłem konfliktu jest również rozliczenie ośmiu lat rządów PiS i walka o to, kto ma dziś narzucić partii nowy kierunek.

„Koniec pozycji Kaczyńskiego”

Siemoniak przekonywał, że zakwestionowanie przywództwa prezesa PiS to wydarzenie o dużym znaczeniu dla całej sceny politycznej. Podkreślił, że Jarosław Kaczyński od lat był jednym z głównych biegunów polskiej polityki, ale teraz jego pozycja wyraźnie słabnie.

Dodał, że ewentualne powstanie nowego środowiska wokół Mateusza Morawieckiego mogłoby zmienić układ sił w Sejmie, choć – jak zaznaczył – nie widzi w tym bezpośredniego zagrożenia dla Koalicji Obywatelskiej. Wykluczył też możliwość współpracy z taką grupą po wyborach.

Ostre słowa o Czarnku i bezpieczeństwie

Siemoniak został zapytany także o wypowiedź Przemysława Czarnka dotyczącą ograniczenia wsparcia dla Ukrainy. Uznał, że taki scenariusz byłby bardzo niebezpieczny dla Polski.

Jak mówił, osłabienie pomocy dla Ukrainy uderzałoby także w polskie bezpieczeństwo, bo Polska odgrywa kluczową rolę w transferze wsparcia wojskowego i w polityce NATO oraz Unii Europejskiej. Według niego kandydat na premiera nie może składać deklaracji sprzecznych z polską racją stanu.

Relacje z Ukrainą są chłodniejsze, ale współpraca trwa

Minister przyznał, że relacje polityczne między Warszawą a Kijowem stały się trudniejsze, a emocje po obu stronach wyraźnie osłabły. Zaznaczył jednak, że w sprawach bezpieczeństwa i współpracy służb kontakty pozostają dobre i przebiegają normalnie.

Ocenił też, że Ukraina dostrzega, iż konflikt z Polską nie leży w jej interesie. Dlatego – jego zdaniem – spory historyczne powinny być oddzielone od współpracy w obszarze bezpieczeństwa.

Napięcia także w koalicji rządzącej

Siemoniak odniósł się również do publicznej krytyki rządowego projektu ustawy o najmie krótkoterminowym przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Przyznał, że ministrowie powinni mieć prawo do sporu wewnątrz rządu, ale po zakończeniu posiedzenia powinni zachowywać lojalność wobec wspólnie przyjętych decyzji. Podkreślił, że polityka oparta na publicznych wpisach i ostentacyjnym dystansowaniu się od rządu szkodzi całej koalicji. Jego zdaniem wyborcy oczekują dziś przede wszystkim współpracy, a nie kolejnych wewnętrznych sporów.

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