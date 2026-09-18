Polityk KO w rękach CBA. Wojciech Król zatrzymany

Przypomnijmy, 17 września bezwzględną większością głosów Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. Wcześniej polityk sam wyraził zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, zatem sam zrzekł się chroniącego go immunitetu. Zatem posłowie zgodzili się jedynie na jego zatrzymanie.

O podjęcie działań wobec posła wnioskowała Prokuratura Europejska. Prowadzi ona obecnie śledztwo dotyczące możliwości oszustwa oraz korupcji w związku z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. PE wystosowała do tej pory dwa wnioski dotyczące polityka.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali Wojciecha Króla

W czwartek o godz. 20:50 minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował w serwisie X, że „na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla” . Do sprawy odniósł się również rzecznik ministra, który doprecyzował, że polityk został zatrzymany w Warszawie – jak wynika z ustaleń Onetu, doszło do tego w hotelu sejmowym. „Na tym etapie są to jedyne informacje, które mogę przekazać” – dodał Jacek Dobrzyński.

Jeszcze tydzień temu Wojciech Król stwierdził w mediach społecznościowych: „zapał do mojego aresztowania skończy się w grudniu. Do tego czasu będą składane kolejne wnioski o uchylenie immunitetu oraz zgodę na zatrzymanie i aresztowanie” . Dodał także, że „obecnie pojawiają się kolejne, wyssane z palca spekulacje, które nie mają nic wspólnego z prawdą” .

„Dla przykładu – dowiedziałem się dziś, że za czyjeś pieniądze poleciałem do Tajlandii. Problem polega na tym, że nigdy nie byłem w Tajlandii, nad czym osobiście ubolewam. Resztę podobnych opowieści proponuję traktować z porównywalnym dystansem” – pisał polityk.

Wojciech Król zawieszony w KO

W zeszłym tygodniu szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński poinformował, że Wojciech Król został zawieszony w prawach członka klubu. Nie jest też już jego wiceprzewodniczącym.

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