On może zostać nowym kandydatem PiS na premiera. Forsuje go Sasin

Prezes Prawa i Sprawiedliwości podtrzymał swoje stanowisko odnośnie udzielania dalszego wsparcia wojskowego Ukrainie, która najechana została ponad cztery lata temu przez Rosjan. Jarosław Kaczyński jest zdania, że w pomoc militarną zaangażowana powinna być Unia Europejska i jej budżet.

Inaczej uważa natomiast kandydat PiS na przyszłego premiera – Czarnek oświadczył niedawno, że „Polska powinna zabiegać o wstrzymanie przez UE finansowania zarówno dostaw uzbrojenia dla Ukrainy, jak i jej powojennej odbudowy” (słowa te padły na antenie Telewizji Republika). W jego opinii pogrążone w wojnie państwo nie powinno otrzymać członkostwa w UE, ponieważ „będzie bazować na antywartościach, które będą gloryfikowały ideologię banderowską, tożsamą z nazizmem niemieckim”.

Stanowisko posła PiS, byłego ministra, mocno nie spodobało się zarówno części elektoratu, jak i wielu członkom partii. Z wewnątrz ugrupowania dobiegają głosy, że powinna nastąpić wymiana kandydata przed wyborami parlamentarnymi 2026 – Jacek Sasin, były wicepremier, ma ponoć optować za europosłem Tobiaszem Bocheńskim – podał „Super Express”. Warto przypomnieć, że był on już kandydatem – na prezydenta stolicy, w wyborach samorządowych 2024.

Bocheński za Czarnka? „Pytanie, czy Kaczyński ulegnie podszeptom Sasina”

Ważny polityk, z którym rozmawiała redakcja dziennika, stwierdził, że „akcje” Czarnka w ostatnich dniach „spadły”. – Chociaż walczy u prezesa [Kaczyńskiego – przyp. red.], aby pozostać kandydatem [na szefa rządu – red.]. Pytanie, czy prezes ulegnie podszeptom Sasina, czy też nie. Bocheński bardzo by chciał zostać kandydatem na premiera – zastanawiała się osoba, która poprosiła o anonimowość.

Możliwe więc, że wkrótce PiS ogłosi oficjalnie nowego kandydata na stanowisko Prezesa Rady Ministrów.

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