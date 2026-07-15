W PiS uciszają plotki. Wymowne zdjęcie Kaczyńskiego i Czarnka

We wtorek 14 lipca prezes PiS zapowiadał, że kierownictwo ugrupowania zajmie się wyjaśnieniem słów Przemysława Czarnka. Chodziło o wypowiedź polityka w Telewizji Republika, w której stwierdził, że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w Unii Europejskiej i NATO, aby wywrzeć presję na Ukrainę.

PiS odpowiada po kontrowersyjnych słowach Czarnka

– Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich – mówił Przemysław Czarnek.

Choć wielu spodziewało się, że temat zdominuje środowe posiedzenie władz PiS, ostatecznie – jak przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek – w ogóle nie był on przedmiotem obrad. – Ta sprawa już została wyjaśniona – podkreślił.

Rafał Bochenek został również zapytany, czy po kontrowersyjnej wypowiedzi Przemysław Czarnek nadal pozostaje kandydatem PiS na premiera. Odpowiedział jednoznacznie. – Zresztą to kilkukrotnie wybrzmiało podczas prezydium Komitetu Politycznego, że naszym kandydatem na urząd premiera jest Przemysław Czarnek – zaznaczył.

Rzecznik PiS dodał, że były minister edukacji pozostaje w stałym kontakcie z Jarosławem Kaczyńskim. Jak przekazał, politycy rozmawiali telefonicznie we wtorek, a w środę spotkali się również w Sejmie. – Tutaj nie było żadnego sporu, panowie myślą bardzo podobnie – zapewnił Rafał Bochenek.

Jego zdaniem różnice między wypowiedziami obu polityków są jedynie pozorne. – Chodzi tylko i wyłącznie o to, że media w jakiś sposób próbowały nadać słowom Przemysława Czarnka nieco inne znaczenie niż w rzeczywistości – ocenił.

Czarnek o relacjach z Kaczyńskim

Sam Przemysław Czarnek również nie wycofał się ze swoich wcześniejszych deklaracji. W środę oświadczył, że ponownie użyłby tych samych słów dotyczących finansowania Ukrainy. – Bezwzględnie, bez najmniejszych zahamowań – odpowiedział, pytany, czy powtórzyłby swoją wypowiedź. Jednocześnie zapewnił, że jego stanowisko nie stoi w sprzeczności z poglądami prezesa PiS.

Po zakończeniu posiedzenia władz partii głos zabrał także poseł Michał Moskal, który przekonywał, że doniesienia o napięciach w ugrupowaniu nie mają pokrycia w rzeczywistości.

„I tyle z konfliktu w PiS o którym tyle niektórzy od wczoraj trąbili. Pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego i Przemysława Czarnka idziemy po zwycięstwo i normalną, bezpieczną i ambitną Polskę. Boczne ścieżki prowadzą donikąd” – napisał w serwisie X.

Do posta Michał Moskal dołączył wymowne zdjęciu obu polityków PiS.

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