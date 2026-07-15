Trzęsienie ziemi w PiS. Morawiecki dostał ultimatum

W środę 15 lipca rzecznik PiS Rafał Bochenek ogłosił decyzję władz partii, która może doprowadzić do jej rozpadu. – Członkowie Prawa i Sprawiedliwości, niezależnie od pełnionych funkcji, są zobowiązani do bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń – oznajmił.

PiS kończy ze stowarzyszeniami. Stawia ultimatum

– Zgodnie z decyzją kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy należą do takich organizacji, powinni natychmiast powstrzymać się oczywiście od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu siedmiu dni – mówił Bochenek.

Jak doprecyzował, decyzja ta dotyczy „stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prawa, których statutowym lub faktycznym celem jest prowadzenie działalności o charakterze politycznym”.

Rzecznik PiS wyjaśniał też, że uchwała w tej sprawie została podjęta „w celu zachowania jedności ideowej, organizacyjnej, politycznej naszej organizacji”. „Kierownictwo zdecydowało się podjąć właśnie takie, a nie inne kroki” – podsumował.

Koniec stowarzyszeń wewnątrz PiS. Co zrobi Mateusz Morawiecki?

Dla wszystkich obserwatorów polskiej sceny politycznej jasne jest, że ruch władz partii wymierzony jest w stowarzyszenie „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego, które od początku nie podobało się prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. Z uczestnictwa w stowarzyszeniu „Po pierwsze Polska” zrezygnować będzie musiał też Jacek Sasin, który budował w nim frakcję popierającą Przemysława Czarnka.

Podobnych tworów w ostatnich dniach zaczęło przybywać, dlatego kierownictwo PiS zdecydowało się na drastyczny ruch i postawienie ultimatum potencjalnym rozłamowcom. W ostatnich dniach Marek Suski powołał Stowarzyszenie Porozumienie Centrum im. Lecha Kaczyńskiego. Ma ono skupiać polityków związanych z Jarosławem Kaczyńskim od czasów PC. Do inicjatywy mieli dołączyć m.in. Marek Kuchciński, Mariusz Błaszczak, Karol Karski, Marek Ast i Krzysztof Jurgiel. To tzw. „zakon PC”.

Ultimatum od władz PiS. Sasin już zareagował

Na wezwanie władz PiS momentalnie odpowiedział Jacek Sasin. Poinformował, że zgodnie z decyzją Jarosława Kaczyńskiego, zakończył działalność stowarzyszenia „Po Pierwsze Polska”.

„Od pierwszego dnia naszym celem była jedność Prawa i Sprawiedliwości. Pozostajemy lojalni wobec naszej formacji oraz Prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Wszystkie działania, projekty i inicjatywy rozpoczęte oraz zaplanowane w ramach stowarzyszenia będą teraz realizowane w strukturach Prawa i Sprawiedliwości” – pisał na X.

„Rządy Donalda Tuska są złe dla Polski, a zwycięstwo jest dziś w naszym zasięgu. Nie możemy zmarnować tej szansy. Tylko PiS może odsunąć Tuska od władzy. Potrzebujemy jedności, dyscypliny i wspólnej pracy w ramach szerokiego frontu patriotycznego. Wygramy i weźmiemy odpowiedzialność za przyszłość Polski” – dodawał.

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