Nawrocki szykuje nowy ruch w sprawie TK? „Polityczny teatr”

Kancelaria Prezydenta na razie nie ujawnia żadnych szczegółów na temat tego, jakie kolejne kroki zamierza podjąć Karol Nawrocki. Nieoficjalnie jej przedstawiciele przyznają, że możliwości działania prezydenta w tej sprawie są już ograniczone.

Nawrocki podejmie kolejne kroki ws. TK?

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że jeszcze w tym tygodniu Karol Nawrocki ma formalnie przedstawić stanowisko, zgodnie z którym nie uznaje ślubowania Macieja Berka złożonego przed marszałkiem Sejmu.

Rzecznik prezydenta ostro ocenił działania podejmowane w sprawie Trybunału. – Mamy do czynienia z politycznym teatrem, w którym role odgrywają coraz gorsi aktorzy i coraz gorszy sufler, który podpowiada coraz gorsze scenariusze. Karol Nawrocki jednoznacznie odniósł się do sytuacji w TK. Stanowisko bazuje na przepisach konstytucji: osoby, które nie złożyły ślubowania wobec pana prezydenta, nie są sędziami TK, a działania podejmowane przez władzę wykonawczą w stosunku do TK są działaniami bezprawnymi – komentował Rafał Leśkiewicz.

W podobnym tonie wypowiedział się Adam Bielan. – Jeśli ten spór będzie rozstrzygać naga siła, to siła jest po stronie Tuska. On ma pod sobą policjantów wykonujących jego rozkazy. Jeśli ci policjanci się nie cofną i będą wykonywać te bezprawne, moim zdaniem, rozkazy, to prezydent własną piersią nie obroni Trybunału Konstytucyjnego – stwierdził europoseł PiS.

Żurek: W TK dojdzie do przełomu

Tymczasem Waldemar Żurek sygnalizuje, że sytuacja w TK może wkrótce się zmienić. – Wydaje mi się, że to są najbliższe dni, kiedy zobaczymy TK działający w sposób należyty i zgodny z prawem – zapowiedział w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”.

Minister sprawiedliwości tłumaczył, że chodzi o zmianę postawy niektórych sędziów wybranych w okresie rządów PiS. – Część z nich ma pełną świadomość sytuacji prawnej i tego, jak zachowuje się Bogdan Święczkowski. Widzę tutaj refleksję i wydaje mi się, że ona będzie postępować w miarę jego dalszych działań – wyjaśnił.

Maciej Berek ma plan dla TK?

O możliwym sposobie wyjścia z impasu mówił również Maciej Berek. Dopytywany, czy wie, jak rozwiązać obecny problem, potwierdził, że ma plan, ale nie zdradził, na czym miałby on polegać.

W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” zwrócił natomiast uwagę na bieżące obowiązki związane z funkcjonowaniem Trybunału, w tym na kwestie finansowe.

– Według procedury kierujący pracami TK powinien zwołać zgromadzenie ogólne wszystkich sędziów i domknąć sprawy budżetowe. Minister finansów nie otrzymał pełnej dokumentacji, co grozi zamrożeniem finansowania TK w przyszłym roku – przypomniał nowy sędzia TK.

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