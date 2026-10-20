Nawrocki utworzy na prawicy wielką koalicję? Sikorski: Rozpoczął się proces wybielania Brauna

Skłócona prawica nie będzie w stanie odnieść sukcesu w przyszłych głosowaniach – stąd też pomysł, by środowiska Prawa i Sprawiedliwości, Rozwoju Plus czy obu Konfederacji zjednoczyły się pod sztandarem prezydenta.

Ministrowie Karola Nawrockiego mieli już rozpocząć „negocjacje” z otoczeniem kontrowersyjnego europosła ws. „stworzenia wspólnej listy wyborczej prawicy do Senatu” – informował w ubiegłym tygodniu Onet. Głowa państwa w dwóch głośnych wywiadach pytana była o Grzegorza Brauna – dwukrotnie Karol Nawrocki wypowiedział słowa, które komentatorzy polityczni interpretowali jako wstępny gest, „zaproszenie” do rozmów dla prezesa Konfederacji Korony Polskiej. W rozmowie z dziennikiem „Rzeczpospolita” prezydent zaznaczał, że eurodeputowany „ma według sondaży poparcie części Polaków”, „jest siłą polityczną” i w związku z tym „należy go traktować jako obecną w polskiej polityce”.

W poniedziałek (19 października) wieczorem Radosław Sikorski gościł w studiu TVN24 – na antenie odniósł się do doniesień o „negocjacjach” pozostałej części prawicy z Braunem. – Myślę, że tę koalicję pan prezydent już montuje – powiedział.

Karol Nawrocki „lansuje się na przyszłego lidera prawicy”?

Ostatnie wywiady Nawrockiego pokazały, zdaniem wicepremiera, że „rozpoczął się proces wybielania” europosła. – I wiemy, do czego to będzie prowadziło – skwitował.

Dziennikarka Katarzyna Kolenda-Zaleska – prowadząca „Fakty po Faktach” – zapytała ministra spraw zagranicznych czy pod skrzydłami Nawrockiego cała prawica (łącznie z Braunem) zawiąże pakt senacki. – To ja nie uważam, on [prezydent – przyp. red.] to sam mówi – stwierdził Sikorski.

– Ja uważam, że to jest znowu błąd w pojmowaniu roli prezydenta. Rolą prezydenta w Polsce nie jest montowanie frakcji politycznych czy obozów politycznych – rolą prezydenta jest pilnowanie konstytucji i reprezentowanie kraju, a nie lansowanie siebie na przyszłego lidera prawicy – podkreślił.

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