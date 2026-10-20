Tusk przed Nawrockim. Nowy sondaż przynosi niespodziankę

Polacy są niemal równo podzieleni w ocenie konfliktu między Donaldem Tuskiem a Karolem Nawrockim. Takie wnioski płyną z najnowszego sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie Polsat News.

Kto ma rację w sporze Tusk – Nawrocki? Nowy sondaż

Ankietowanym zadano następujące pytanie: „obecnie na wielu polach trwa spór prezydenta i premiera, kto ma twoim zdaniem rację?”

Donald Tusk uzyskał łącznie 34,9 proc. wskazań. „Zdecydowanie” opowiedziało się za nim 20,8 proc. uczestników sondażu, natomiast 14,1 proc. uznało, że premier „raczej ma rację”.

Karol Nawrocki zebrał 34,3 proc. poparcia. Rację „zdecydowanie” przyznało prezydentowi 23,4 proc. badanych, a kolejne 10,9 proc. wskazało odpowiedź, że głowa państwa „raczej ma rację”.

Niewielka różnica między wynikami pokazuje, że żadna ze stron nie uzyskała wyraźnej przewagi. Nie wszyscy respondenci chcieli rozstrzygać konflikt na korzyść jednego z polityków. Aż 24,3 proc. uznało, że racji nie ma ani premier, ani prezydent. Z kolei 6,6 proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie ocenić sporu.

Sondaż. Wyborcy KO i PiS po przeciwnych stronach

Gdy weźmiemy pod lupę wyniki sondażu okazuje się, że 39,8 proc. kobiet uznało, że rację ma Donald Tusk, podczas gdy na Karola Nawrockiego postawiło 27,3 proc. respondentek.

Wśród mężczyzn układ odpowiedzi był odwrotny. Prezydenta poparło 42,1 proc. ankietowanych, a premiera 29,4 proc.

Sondaż IBRiS pokazuje także wyraźne różnice między sympatykami poszczególnych ugrupowań. Nie jest zaskoczeniem, że ocena sporu między prezydentem a premierem jest silnie związana z politycznymi sympatiami ankietowanych.

W gronie osób deklarujących się jako wyborcy Koalicji Obywatelskiej 83,1 proc. przyznało rację Donaldowi Tuskowi. Karola Nawrockiego wskazało w tej grupie 3,2 proc. respondentów.

Z kolei wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości 76,2 proc. stanęło po stronie prezydenta, a 7 proc. uznało, że rację ma premier. Karol Nawrocki uzyskał większość wskazań również wśród sympatyków Konfederacji.

Badanie zostało przeprowadzone przez IBRiS na zlecenie Polsat News w dniach 14-16 października br. Objęło grupę 1000 respondentów. Zrealizowano je metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo.

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