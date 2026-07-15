Ekspert wskazał problem PiS i KO przed wyborami. „Konfederacja nauczyła się grać w tę grę”

Zapytaliśmy dr. Sergiusza Trzeciaka, eksperta marketingu politycznego, autora kilkunastu książek, m.in. „Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory” i „Kampania wyborcza w internecie”, o obecną sytuację w polskiej polityce i dyskurs dotyczący Ukrainy.

Dlaczego Polacy coraz chętniej popierają partię Grzegorza Brauna?

W rozmowie z „Wprost” ekspert ujawnił, co jego zdaniem wpływa na zwiększające się poparcie Konfederacji Korony Polskiej. Tendencję wzrostową w tym obszarze możemy zaobserwować w ostatnich sondażach.

Zdaniem dr. Sergiusza Trzeciaka, żeby zrozumieć, dlaczego partia Grzegorza Brauna zyskuje, trzeba wejść w buty jej wyborców. Wzmacnia się dzięki „wyrazistości przekazu, spójności i wiarygodności” – to wielu wyborcom się podoba.

– Dotyczy to m.in. polityki zdrowotnej i wcześniej polityki covidowej. Wątki, które pojawiają się u jej przedstawicieli, są nacechowane bardzo silnymi emocjami. To jest zero–jedynkowe, tutaj nie ma miejsca na odcienie. Szczególnie ważne jest to, że ich przekaz jest odbierany jako coś prawdziwego, autentycznego i spójnego z poprzednią narracją – podkreślił ekspert.

Zwróciliśmy uwagę, że obecna narracja PiS-u jest podobna do retoryki prowadzonej przez Konfederację Korony Polskiej, szczególnie ta antyukraińska.