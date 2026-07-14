Ostre spięcie Zandberga z Mateckim. „Powinieneś zamknąć...”

„Agresywny debil, który zaatakował dziewczynkę w Bielsku-Białej, nie wziął się znikąd. To, co pokrzykiwał do ukraińskiego dziecka, można było usłyszeć wcześniej – w Sejmie. To tam za winy polityków cynicznie atakowano zwykłych ludzi” – napisał poseł partii Razem i zarazem jeden z jej współprzewodniczących, Adrian Zandberg. „Wasze dzieło” – dodał.

Oznaczył też pod tym wpisem konkurentów politycznych, do których kierował swoje słowa – Krzysztofa Bosaka z Konfederacji i Przemysława Czarnka, kandydata na premiera Prawa i Sprawiedliwości.

Było to odniesienie do sprawy z Bielska-Białej, gdzie kierowca MZK przebywający od dłuższego czasu na zwolnieniu lekarskim w agresywny i wulgarny sposób odzywał się do dzieci narodowości ukraińskiej. Film nagrany przez jedną z dziewczynek szybko obiegł media społecznościowe. Politycy rządzącej koalicji zarzucają, podobnie jak Zandberg, politykom PiS i Konfederacji, że to ich narracja polityczna jest winna tego typu zachowaniom. Policja po kilkunastu godzinach namierzyła sprawcę.

Adrian Zandberg i Dariusz Matecki starli się po sprawie z Bielska-Białej

Wpis skomentował nawiązując do konstrukcji użytej przez Zandberga Dariusz Matecki. „Agresywny debil, który zaatakował polskie dziecko nie wziął się znikąd. Wasze dzieło Zandberg” – napisał poseł PiS. Dodał też zrzut ekranu z nagłówkiem prasowym. Była to informacja o ataku Ukraińca na 11-latka w Krakowie.

Na reakcję polityka partii Razem nie trzeba było długo czekać. „Ty się odzywasz w temacie ataku na dziecko, człowieku? Kto jak kto, ale ty powinieneś w tym temacie zamknąć mordę” – napisał Zandberg.

„Ogólnie powinieneś zamknąć mordę” – odpisał poseł PiS.

Adrian Zandberg nawiązywał do sprawy syna posłanki Magdaleny Filiks. Matecki należał do osób, które informowały o tym, że chłopiec był wcześniej ofiarą przestępcy seksualnego. Rok później 15-latek odebrał sobie życie. Filiks publicznie wiązała działania posła PiS z tragedią swojej rodziny.

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