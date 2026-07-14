Sąd podjął decyzję ws. Ziobry. „Może w każdej chwili przylecieć do UE”

Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Oznacza to, że śledczy nie będą mogli posługiwać się tym instrumentem na terenie Unii Europejskiej.

ENA dla Zbigniewa Ziobry. Waldemar Żurek o decyzji sądu

Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie ds. karnych sędzia Anna Ptaszek poinformowała 13 lipca, że sąd oddalił zarówno wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania, jak i wniosek o wydanie nakazu obowiązującego na terytorium Wielkiej Brytanii. Jak wyjaśniła, powodem było niewykazanie, że Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub planuje podróż do jednego z państw członkowskich albo do Wielkiej Brytanii. Orzeczenie jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu.

Z decyzją sądu nie zgadza się Waldemar Żurek, który zapowiada, że prokuratura skupi się teraz na procedurze ekstradycyjnej. Polityk PiS od początku maja przebywa w Stanach Zjednoczonych.

– Musimy doszlifować gotowy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry i wystąpimy o ekstradycję wkrótce. Prokuratura czeka tylko na uzasadnienie sądu drugiej instancji w sprawie aresztu dla Ziobry – powiedział „Super Expressowi” minister sprawiedliwości.

Szef resortu krytycznie odniósł się również do decyzji dotyczącej ENA. – Co do ENA, to nie zgadzam się z decyzją sądu w tej sprawie. Zbigniew Ziobro może w każdej chwili przecież przylecieć na teren UE. Przypomnę, że w lutym poszedł wniosek o ENA w sprawie Ziobry, a mamy lipiec i teraz zapadło rozstrzygnięcie. Ziobro przecież może przylatywać na teren UE i odlatywać do USA, kiedy będzie chciał, więc uważam, że ENA w jego sprawie powinno obowiązywać. Być może będzie kolejny wniosek o ENA – stwierdził.

Sprawa Zbigniewa Ziobry. Węgry podjęły decyzję

Śledztwo przeciwko byłemu ministrowi sprawiedliwości jest jednym z najważniejszych postępowań dotyczących działalności Funduszu Sprawiedliwości z czasów rządów PiS. Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie stanowiska publicznego do działań o charakterze przestępczym.

Po decyzji sądu o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu w lutym wydano za byłym ministrem list gończy, a następnie skierowano do sądu wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Przez kilka miesięcy Zbigniew Ziobro przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową od rządu Viktora Orbana. Po zmianie władzy w Budapeszcie poinformował 10 maja, że wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Podkreślał wówczas, że nie ukrywa się i podróżuje na podstawie dokumentu wydanego mu przez władze węgierskie wraz z przyznanym azylem.

Na początku lipca pojawiła się informacja, że węgierskie władze cofnęły status uchodźcy Zbigniewowi Ziobrze, jego żonie Patrycji Koteckiej-Ziobro oraz byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Unieważniono także wydane im dokumenty podróży.

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