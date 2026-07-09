Viktor Orban z wizytą w Polsce. Wiadomo, z kim ma się spotkać

W sobotę 11 lipca Viktor Orban złoży wizytę w Polsce – ustalił nieoficjalnie Onet. Były premier Węgier ma spotkać się m.in. z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim.

Były premier Węgier ma pojawić się w Polsce. Nieoficjalne ustalenia

„Wizyta Orbana jest elementem kontrofensywy, którą były premier rozpoczął po przegranej w wyborach parlamentarnych w kwietniu br. Kilka tygodni temu pojechał do Brukseli, by wziąć udział w spotkaniu skrajnie prawicowego ugrupowania Patrioci dla Europy” – czytamy.

Nie zostały ujawnione żadne szczegóły dotyczące wizyty Viktora Orbana w Polsce. Warto podkreślić, że wydarzenie nie zostało też potwierdzone ani przez polską, ani węgierską stronę, a więc na razie pozostaje w sferze spekulacji medialnych.

Orban spotka się z Kaczyńskim? Rzecznik PiS komentuje

O komentarz do sprawy był pytany rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Rafał Bochenek podkreślił, że Jarosław Kaczyński jest otwarty na tego typu rozmowy.

— Prezes Jarosław Kaczyński chętnie spotka się z premierem Viktorem Orbánem, nawet w najbliższym czasie, choć ostatecznie termin nie został jeszcze ustalony — przekazał w rozmowie z „Faktem”.

Zmiana władzy na Węgrzech. Nowa sytuacja dla Ziobry i Romanowskiego

W ubiegłym tygodniu Radosław Sikorski poinformował, że otrzymał pisemne potwierdzenie, że Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro. „Unieważniły także ich dokumenty podróży. Koła sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą” – napisał minister spraw zagranicznych na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Zarówno Zbigniew Ziobro, jak i Marcin Romanowski otrzymali azyl na Węgrzech w czasie rządów Viktora Orbana. Ich sytuacja zmieniła się wraz ze zmianą tamtejszej władzy. Peter Magyar, obecny węgierski premier, już na etapie kampanii wyborczej informował, że jest przeciwny tej decyzji. Zarówno Ziobro, jak i Romanowski opuścili Węgry jeszcze przed zaprzysiężeniem lidera TISZY na stanowisko premiera. Obaj polscy politycy są poszukiwani przez polski wymiar sprawiedliwości w związku z aferą wokół Funduszu Sprawiedliwości.

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