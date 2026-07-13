Trump się wściekł. Zablokował cieśninę Ormuz i nałożył „myto” na transport

Prezydent Donald Trump powiedział w poniedziałek w Fox News, że Stany Zjednoczone „zamierzają utrzymać Cieśninę” Ormuz, „i prawdopodobnie będziemy nią rządzić. Zostaniemy strażnikiem Cieśniny. Może nazwiemy ją „Aniołem Stróżem Cieśniny”. I powinniśmy otrzymać za to odszkodowanie”.

Kto rządzi cieśniną Ormuz?

W poniedziałek irański Urząd Cieśniny Zatoki Perskiej poinformował, że cieśnina Ormuz jest zablokowana z powodu działań zbrojnych USA. Władze Iranu i USA od kilku dni publicznie, za pośrednictwem mediów społecznościowych, spierają się o to, czy cieśnina jest otwarta, czy zamknięta.

Prezydent Trump upiera się, że pozostanie otwarta, jeżeli chodzi o szlak omański, i w poniedziałek oświadczył, że USA „zachowają” kontrolę nad tym szlakiem wodnym i „prawdopodobnie będziemy go kontrolować”.

Po tym, jak przez kilka tygodni potępiał Iran za sugestie, że będzie pobierał opłaty za przepływanie statków handlowych, prezydent Trump powiedział w poniedziałek w wywiadzie dla Fox News, że USA „dostaną zapłatę za jego ochronę, i to duże pieniądze”.

„Staniemy się strażnikiem cieśniny. Może nazwiemy ją „Aniołem Stróżem Cieśniny” i powinniśmy otrzymać za to rekompensatę. Kiedy to zrobimy, otrzymamy rekompensatę, ponieważ inne narody są bardzo bogate; są po naszej stronie i nie można oczekiwać, że zrobimy to za darmo” – powiedział Trump.

Donald Trump nakłada „myto” na transport

Trump stwierdził, że Stany Zjednoczone „strzegły cieśniny przez 50 lat, a nawet dłużej, i nigdy nie dostawały za to pieniędzy”, mówiąc, że inne kraje „zarobiły wszystkie pieniądze”. Strzegliśmy jej za darmo, a teraz będziemy jej strzec za pieniądze. Dostaniemy za to pieniądze, bardzo dużo pieniędzy.

Wszystkie kraje mogą korzystać z cieśniny, ale USA będzie pobierało opłatę w wysokości 20 proc. wartości ładunku.

Cieśnina była całkowicie otwarta dla wszystkich statków, zanim USA i Izrael rozpoczęły wspólną wojnę z Iranem 28 lutego 2026 r. Skłoniło to Iran do atakowania statków i zastraszania każdego, kto próbował przepłynąć przez tę drogę wodną bez uzyskania pozwolenia.

Czytaj też:

Polacy ocenili polityków. Wyniki Trumpa i Zełenskiego mogą zaskakiwać Czytaj też:

Trump traci rozum? Po raz trzeci przeszedł test sprawności umysłowej