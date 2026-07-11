Trump traci rozum? Po raz trzeci przeszedł test sprawności umysłowej

Prezydent Donald Trump poinformował, że przeszedł kolejne badania lekarskie, połączone z testem sprawności umysłowej. Jak podkreślił, to już trzeci taki sprawdzian jego mózgu. Żaden jego poprzednik w historii Stanów Zjednoczonych nie badał się tyle razy.

Trump znów badał umysł. Chwali się wynikami

– Odpowiedziałem dobrze na każde pytanie. Podejrzewam, że niewielu ludziom w Waszyngtonie (...) udałoby się udzielić prawidłowych odpowiedzi na połowę z tych pytań – przechwalał się w swoim stylu 80-letni polityk. Informację o badaniach dołączył do wpisu w mediach społecznościowych, w którym krytykował książkę dziennikarzy „New York Timesa” na swój temat.

Trump chwali się ponawianymi badaniami, nie zwracając uwagi na to, dlaczego w ogóle potrzeba aż tylu testów. Jego zdolności kognitywne w ostatnim czasie rodzą przecież sporo pytań. W maju tego roku w bezprecedensowym oświadczeniu na łamach „British Medical Journal” 30 psychiatrów, psychoanalityków i lekarzy stwierdzało, że prezydent USA jest mentalnie niezdolny do pełnienia swojej funkcji.

Pytania o stan umysłu Donalda Trumpa powracają coraz częściej po jego coraz bardziej ekscentrycznych wpisach w mediach społecznościowych czy zachowaniach na konferencjach prasowych. W trakcie szczytu NATO w Ankarze pomylił Iran z innym krajem i stwierdził, że 111 rakiet zostało wystrzelonych przez „Islamską Republikę Japonii”. Na tym samym wydarzeniu pomylił też prezydenta Ukrainy z przywódcą Rosji. Wskazując na Zełenskiego pytał dziennikarzy, czy mają pytania do „prezydenta Putina”.

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