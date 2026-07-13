Polacy ocenili polityków. Wyniki Trumpa i Zełenskiego mogą zaskakiwać

W najnowszym badaniu zaufania do polityków przeprowadzonym przez IBRiS dla Wirtualnej Polski zaufanie do Karola Nawrockiego zadeklarowało 51,9 proc. respondentów. Przeciwnego zdania było 44,8 proc. badanych, a 3,3 proc. wybrało odpowiedź „nie wiem” lub „trudno powiedzieć”. Rekordowe zaufanie prezydent osiągnął wśród wyborców Konfederacji, gdzie aż 99 proc. badanych zadeklarowało, że ufa głowie państwa.

Tusk z większą liczbą ocen negatywnych

Premier Donald Tusk uzyskał słabszy bilans niż prezydent. Zaufanie do szefa rządu zadeklarowało 43,2 proc. ankietowanych, natomiast brak zaufania wskazało 50,3 proc. respondentów. Niezdecydowanych było 6,5 proc. Premier, co oczywiste, najwyższy wynik zaufania osiągnął wśród wyborców obecnie rządzących partii.

Wyniki pokazują silną polaryzację wokół najważniejszych polskich polityków. Karol Nawrocki jako jedyny z wymienionych w badaniu liderów ma więcej ocen pozytywnych niż negatywnych.

Trump i Zełenski nisko w sondażu

Większość badanych sceptycznie ocenia Donalda Trumpa. Prezydentowi USA ufa 21,9 proc. respondentów, a brak zaufania deklaruje 65,1 proc. badanych. 13 proc. nie ma w tej sprawie jednoznacznej opinii.

Jeszcze słabszy wynik uzyskał Wołodymyr Zełenski. Zaufanie do prezydenta Ukrainy zadeklarowało 12,5 proc. ankietowanych, natomiast brak zaufania aż 75,8 proc. Odpowiedź „nie wiem” lub „trudno powiedzieć” wybrało 11,7 proc. uczestników badania. Zaufanie do ukraińskiego prezydenta spadło w ostatnich miesiącach m.in. za sprawą dyskusji o nadaniu przez niego jednej z jednostek imienia „bohaterów UPA”.

Nieufność także wobec Merza i von der Leyen

Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen ufa 39 proc. badanych. Brak zaufania deklaruje 59,2 proc. respondentów, a 9,25 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz także ma wyraźnie więcej ocen negatywnych niż pozytywnych. Ufa mu 20 proc. badanych, a nie ufa 61,6 proc. Niezdecydowanych jest 18,4 proc.

Inaczej wygląda wynik sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego. Zaufanie do niego zadeklarowało 32,3 proc. respondentów, brak zaufania 38,9 proc., ale szczególnie wysoki był odsetek osób niezdecydowanych – 28,8 proc.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 26-28 czerwca 2026 roku na ogólnopolskiej próbie 1000 osób metodą CAWI/CATI.

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