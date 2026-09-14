Tak Berek może ominąć „blokadę” Nawrockiego. Konstytucjonalista reaguje

Kancelaria Prezydenta RP stoi na stanowisku, że są „gigantyczne wątpliwości” co do tego, czy Maciej Berek – były minister ds. wdrażania polityki rządu oraz wybrany przez Sejm sędzia Trybunału Konstytucyjnego – spełnia wymogi formalne do objęcia wspomnianej funkcji. Z tego względu pod ogromnym znakiem zapytania stoi, czy Karol Nawrocki zaprosi Berka na ceremonię ślubowania do Pałacu Prezydenckiego.

Nawrocki nie przyjmie ślubowania od Berka? Konstytucjonalista reaguje

Z medialnych spekulacji wynika, że jeżeli taki scenariusz się potwierdzi, Maciej Berek – podobnie jak czworo innych sędziów – złoży ślubowanie w Sejmie (bez obecności prezydenta). – Trzeba zakładać, że ślubowanie odbędzie się prawidłowo, to znaczy wobec prezydenta, czyli w obecności prezydenta – mówi prof. Ryszard Piotrowski w wywiadzie dla portalu Niezależna.pl.

– Wedle ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przesłanką objęcia urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest złożenie ślubowania w obecności prezydenta. Jeśli więc, nastąpiłoby to nie w takiej formie, jakiej wymaga wspomniana ustawa, to moim zdaniem nie mogłoby dojść do objęcia przez tą osobę urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego – twierdzi konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

„Trybunał alternatywny”? Ekspert o „przesadnym zaangażowaniu”

Pojawiła się też koncepcja, zgodnie z którą rzekomo miałby powstać alternatywny TK, który obradowałby w innym miejscu niż obecnie. – Tego nie mogę komentować, jak to nastąpi, wtedy będę się do tego odnosił. Równie dobrze można by wziąć pod uwagą różne warianty naruszania prawa i następnie się do nich odnosić i twierdzić, że są niezgodne z konstytucją, albo z ustawą. To jest bezprzedmiotowe – zaznacza prof. Piotrowski.

– Dopóki nie nastąpi pewne działanie, to nie ma też i powodu, żeby oceniać intencję. Każdy może mieć różne pomysły, różne intencje. Gdyby tak wszystko to oceniać, byłoby to trochę przesadnym zaangażowaniem. Można jedynie sugerować respektowanie przepisów prawa, które nie przewiduje istnienia Trybunału alternatywnego – zamyka wątek konstytucjonalista z UW.

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