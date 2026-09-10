Berek ma problem z nominacją do TK? Nowe fakty ws. kontroli CBA

Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus poinformował, że zawiadomił Centralne Biuro Antykorupcyjne i chce, by sprawdzono oświadczenia majątkowe oraz rejestr korzyści Macieja Berka.

Chodzi o wątpliwości dotyczące jego stażu pracy jako radcy prawnego. To istotna kwestia, ponieważ przepisy stawiają przed kandydatem do TK konkretne wymagania. Jedną z dróg jest co najmniej habilitacja z prawa, drugą wykonywanie przez 10 lat zawodu sędziego, prokuratora, adwokata, notariusza albo radcy prawnego.

Do sprawy odniósł się sam Maciej Berek. „W sprawie zapowiedzi kontroli oświadczeń majątkowych i rejestru korzyści nie mam nic do ukrycia, więc nie interesują mnie działania pana posła. Sprawę publicznie już wyjaśniałem” – przekazał PAP.

Wkrótce więcej informacji.