Ziobro nie wytrzymał po deklaracji Tuska. „W normalnym państwie byłby skończony”

Donald Tusk zapowiedział, że trzeba jak najszybciej zakończyć spór wokół TK. – Trybunał zacznie swoją pracę w kształcie konstytucyjnym, czy się to komuś podoba, czy nie i będzie wydawał werdykty – zapowiedział premier. Jak zaznaczył, „kluczowe jest wysadzenie z siodła nielegalnie funkcjonującego przewodniczącego Święczkowskiego”.

Ziobro uderza w Tuska. Chodzi o przyszłość TK

Deklaracja premiera oburzyła Zbigniewa Ziobrę. Według byłego ministra sprawiedliwości „słowa premiera pokazują, że usunięcie prezesa TK ze stanowiska stało się jednym z priorytetów rządu”. – Kluczowe jest wysadzenie z siodła Święczkowskiego. W każdym normalnym państwie po takim zdaniu premier byłby politycznie skończony. U nas jest to oficjalny program rządu i program tego premiera – stwierdził polityk PiS.

Były szef Ministerstwa Sprawiedliwości przekonywał, że „po nieudanej — w jego ocenie — próbie unieważnienia wyborów prezydenckich rząd koncentruje się na Trybunale Konstytucyjnym”. Wspomniał przy tym o marszałku Sejmu Szymonie Hołowni, twierdząc, że jego postawa miała wówczas kluczowe znaczenie.

Zbigniew Ziobro ocenił, że„ przejęcie kontroli nad TK miałoby umożliwić rządzącym uzasadnianie wcześniejszych decyzji dotyczących instytucji państwowych”.

– Został im więc najważniejszy się bastion, który stoi na drodze, a zarazem daje, jak sądzą, wielką szansę na legalizację ich ogromu bezprawia. Bez tego nie zalegalizują nielegalnego, bezprawnego przejęcia mediów publicznych i kryminalnego przejęcia Prokuratury Krajowej oraz bezprawnego wymieniania dziesiątków prezesów sądów w Polsce, by zarządzać sądami i wpływać na decyzje – wyliczał.

Ziobro reaguje na słowa Tuska o Święczkowskim

W ocenie polityka „TK miałby stać się narzędziem, za pomocą którego rządzący próbowaliby uzasadniać swoje działania oraz ograniczać możliwości działania prezydenta”. – Przejęty TK ma być pralnią, która przez swoje wyroki ma wybielać ich bezprawie, uzasadnić każde ich nieprzyzwoite zachowanie i łamanie prawa. Ma też na przyszłość wykręcić ręce prezydentowi, by był bezradny wobec tego, co chcą robić. Zastraszyć, skłócić, odwrócić uwagę sądowi, dokończyć przejęcie takimi metodami – grzmiał były minister sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro przekonywał, że „działania rządu nie przyniosą oczekiwanego skutku”. – Im bardziej Tusk będzie siał nienawiść przed wyborami, tym mocniej będzie zaciskać się pętla jego politycznej, prawnie przede wszystkim karnej odpowiedzialności – komentował.

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