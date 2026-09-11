Awantura o Berka w Trybunale. Czarzasty grzmi na Nawrockiego. Padły ostre słowa

Kilka dni temu Kancelaria Prezydenta RP wysłała pismo do Kancelarii Sejmu w sprawie „wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury” Macieja Berka na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego. Włodzimierz Czarzasty poinformował, że dzisiaj Karol Nawrocki dostanie odpowiedź w sprawie.

– Prezydent nie ma możliwości prawnie kontestować suwerennej decyzji Sejmu w tym zakresie, który został poczyniony. Stanowiłoby to pogwałcenie podziału władzy i naruszałoby to równowagę przewidzianą w konstytucji – powiedział marszałek Sejmu na antenie RMF FM.

Berek sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Czarzasty uderza w Nawrockiego

– Prezydentowi może się ta kandydatura nie podobać. Ale przecież Kancelaria Sejmu i Sejm nie ocenia procesu ułaskawienia, będącego w gestii prezydenta. Mało tego, jeżeli chodzi o relacje między urzędem prezydenta, a Sejmem i Kancelarią Sejmu... Przecież Sejm zaprzysięgając prezydenta, pana Nawrockiego, nie badał materiałów związanych z tym, czy mieszkanie, które przejął pan prezydent zostało przyjęte zgodnie z prawem, czy nie – mówił Czarzasty.

– Nie badaliśmy również tego, czy pan prezydent Nawrocki w czasach swojej młodości był w gronie sutenerów, czy generalnie obserwował zjawisko sutenerskie. Ponieważ to po prostu tak nie działa – kontynuował marszałek Sejmu.

Czarzasty z apelem do Nawrockiego. „Polska nie jest monarchią”

Włodzimierz Czarzasty zwrócił uwagę na podział kompetencji między różnymi ośrodkami władzy w Polsce. – Przypominam panu prezydentowi: pan prezydent reprezentuje Polskę i ma takie kompetencje. Sejm przyjmuje ustawy oraz powołuje osoby na funkcje, a rząd rządzi – stwierdził.

– Panu prezydentowi wydaje się, że jest marszałkiem Sejmu, premierem i prezydentem. A ta funkcja zwykle była u króla. Polska nie jest monarchią. W związku z tym przywołuję pana prezydenta w tej sprawie do rozsądku, żeby konstytucję wypełniał – zaznaczył Włodzimierz Czarzasty. Marszałek Sejmu dodał, że po raz pierwszy apeluje też do Karola Nawrockiego, aby przyjął ślubowanie od Macieja Berka.

Czytaj też:

Wrze ws. wariantu siłowego w Trybunale. „Blokada” Święczkowskiego? Policja reaguje Czytaj też:

Kuriozalne sceny w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. TV Republika: „Przepychanki z uzurpatorem”