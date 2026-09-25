Finał głośnej afery Collegium Humanum. Sąd nie miał wątpliwości

24 września Sąd Okręgowy w Warszawie skazał sześć osób w związku ze sprawą Collegium Humanum. Wśród nich są byli rektorzy i prorektorzy prywatnych uczelni.

Sprawa dotyczy wręczania pieniędzy osobom pełniącym funkcje publiczne w Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W zamian miały być podejmowane korzystne decyzje dotyczące uczelni kierowanych przez oskarżonych.

Afera Collegium Humanum. Poważne zarzuty dla byłych rektorów

Najwięcej, bo 650 tys. zł, mieli przekazać Rafał K. i Marek G. Pieniądze miały pomóc w uzyskaniu korzystnych decyzji m.in. dla Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu.

Waldemar U. miał przekazać 155 628 zł. W jego przypadku chodziło o decyzje dotyczące Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Marek W. miał wręczyć 100 tys. zł, a sprawa dotyczyła Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie.

Izabela B. miała z kolei przekazać 200 tys. zł wspólnie z innymi osobami. Pieniądze miały zostać wręczone w związku z decyzjami dotyczącymi Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi.

Sąd nie przeprowadzał w tej sprawie pełnej rozprawy. Uznał, że nie ma wątpliwości co do okoliczności przestępstw, a oskarżeni przyznali się do winy. Dlatego uwzględniono wnioski prokuratora dotyczące uzgodnionych wcześniej kar.

Afera Collegium Humanum. Sąd skazał sześć osób

Najsurowszą karę wśród skazanych otrzymała Izabela B. Sąd wymierzył jej rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz grzywnę w wysokości 30 tys. zł. Przez trzy lata nie będzie mogła również zajmować kierowniczych stanowisk na uczelniach, m.in. rektora, prorektora czy dziekana.

Marcie G. sąd także wymierzył rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Oprócz tego otrzymała grzywnę w wysokości 3 tys. zł. Ma również oddać 75 tys. zł odpowiadające korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa. W okresie próby będzie pod dozorem kuratora.

Marek G. i Rafał K. zostali ukarani grzywnami po 500 stawek dziennych po 1 tys. zł każda. Oznacza to po 500 tys. zł grzywny. Obaj przez dwa lata nie będą mogli zajmować kierowniczych stanowisk w szkolnictwie wyższym i jednostkach systemu oświaty, z wyjątkiem przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

Waldemar U. otrzymał 500 stawek dziennych po 100 zł, czyli łącznie 50 tys. zł grzywny. Przez dwa lata nie będzie mógł pełnić kierowniczych funkcji na uczelniach.

Marek W. został skazany na 165 stawek dziennych po 320 zł. Daje to 52 800 zł grzywny. Także w jego przypadku sąd orzekł dwuletni zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk w szkolnictwie wyższym.

Katarzyna Calów-Jaszewska z biura prasowego Prokuratury Krajowej przekazała, że wyrok jest częścią postępowania dotyczącego Collegium Humanum. Prokuratura podkreśla, że osoby objęte wyrokiem zostały skazane w związku z przekazywaniem korzyści majątkowych za działania na rzecz konkretnych uczelni.

Orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne.