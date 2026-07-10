Polacy ocenili pozycję Tuska w Europie. Sondaż nie pozostawia złudzeń

Opinie na temat pozycji polskiego premiera w Europie są mocno uzależnione od preferencji politycznych respondentów. Na pytanie, czy premier cieszy się szacunkiem europejskich liderów, twierdząco odpowiedziało 52,2 proc. ankietowanych. Odpowiedź „zdecydowanie tak” wskazało 20,9 proc., a „raczej tak” 31,3 proc. Większość respondentów w sondażu dla Wirtualnej Polski uważa więc, że polski premier ma dosyć silną pozycję w Europie.

Wyborcy podzieleni w ocenie Tuska. Nowy sondaż

Przeciwnego zdania jest 40,2 proc. badanych. Odpowiedź „raczej nie” wybrało 18,9 proc., a „zdecydowanie nie” 21,3 proc. Kolejne 7,6 proc. respondentów nie miało w tej sprawie zdania.

Szczegółowe dane pokazują jednak wyraźną polaryzację. Wśród wyborców obozu rządzącego aż 88 proc. uważa, że Tusk cieszy się szacunkiem w Europie. Z tej grupy 53 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 35 proc. „raczej tak”. Negatywnie pozycję premiera oceniło 8 proc. zwolenników koalicji.

Opozycja ocenia premiera krytycznie

Wśród wyborców opozycji proporcje są odwrotne. Aż 81 proc. badanych z tej grupy uważa, że Donald Tusk nie cieszy się szacunkiem europejskich przywódców. Połowa wskazała odpowiedź „zdecydowanie nie”. Pozytywnie pozycję premiera oceniło 18 proc. sympatyków opozycji.

Najbardziej krytyczni są wyborcy Konfederacji. W tej grupie 86 proc. respondentów odpowiedziało negatywnie: 41 proc. wybrało „zdecydowanie nie”, a 45 proc. „raczej nie”. Tylko 14 proc. sympatyków tej formacji uznało, że Tusk ma szacunek w Europie.

W grupie określonej jako „pozostali” łącznie 58 proc. badanych odpowiedziało pozytywnie, choć najczęściej wybierano wariant „raczej tak”. Jednocześnie 24 proc. nie potrafiło jednoznacznie ocenić pozycji premiera.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 12-14 czerwca 2026 roku metodą CAWI/CATI na próbie 1000 osób.

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