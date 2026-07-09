Termin wyborów w Krakowie pod znakiem zapytania. Jest nowy scenariusz

Przypomnijmy, sąd oddalił protest referendalny Edwarda Nowaka, związanego z Komitetem Obrony Demokracji. Sporządził też pisemne uzasadnienie, jednak autor protestu nie odebrał pisma z urzędu. Znacząco utrudnia to przeprowadzenie wyborów, które według wcześniejszych ustaleń miały się odbyć pod koniec sierpnia lub w pierwszej połowie września – o czym informował rzecznik rządu.

Kiedy odbędą się wybory na prezydenta Krakowa?

Dopóki sąd nie podejmie decyzji w sprawie czterech protestów wyborczych, decyzja dotycząca terminu wyborów nie zapadnie. Jak wynika z ustaleń Interii, „dwa z nich zostały złożone po terminie, a sąd nie nadał im biegu. Jeden dotyczy kwestii związanych z głosowaniem nad odwołaniem rady miasta, ale niezależnie od rozstrzygnięcia nie wpłynie on na wyniki głosowania” .

Czwarty z kolei został oddalony przez sąd. Na początku lipca wprowadzono też do systemu uzasadnienie tej decyzji, jednak do tej pory ani były wiceprezydent miasta Edward Nowak, ani jego pełnomocnik, nie odebrali pisma. Termin mija 16 lipca. Jeśli do tego czasu korespondencja nie trafi do Nowaka, Sąd uzna, że została doręczona. Jeśli polityk nie złoży zażalenia w ciągu siedmiu dni, decyzja się uprawomocni.

Jeśli natomiast złoży odwołanie, sprawą zajmie się Sąd Apelacyjny. Na jej rozpatrzenie będzie miał 30 dni. Termin ten może się jednak wydłużyć. Biorąc pod uwagę późniejsze procedury dotyczące planowanego głosowania, wybory na prezydenta Krakowa mogą się odbyć pod koniec listopada lub na początku grudnia.

Łukasz Gibała, lider stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, który wielokrotnie starał się o stanowisko prezydenta w Krakowie, stwierdził, że „przeciąganie terminu wyborów działa na niekorzyść Krakowa i jego mieszkańców” .

Doktor Łukasz Stach, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego zauważył, że w związku z przeciągającym się terminem wyborów, „emocje mogą opaść albo się nasilić, bo część wyborców może uznać, że są lekceważeni”.

facebook

Kraków odwołał prezydenta. Kto ubiega się o stanowisko?

Do odwołania prezydenta Krakowa doszło w maju w wyniku przeprowadzonego referendum. Aleksander Miszalski zakończył pełnioną funkcję po dwóch latach. Decyzją Donalda Tuska do czasu przeprowadzenia kolejnych wyborów funkcję prezydenta pełni Stanisław Kracik, pełniący funkcję zastępcy Miszalskiego. Szybko pojawili się kandydaci, którzy chcieli zastąpić odchodzącego prezydenta. Wśród nich jest m.in. były prezes NIK-u Marian Banaś.

Czytaj też:

Kto ma szanse w wyścigu o Kraków? „Na prawicę głosować tu nie wypada” Czytaj też:

II tura wyborów w Krakowie bez kandydatów PiS i KO? Tak to widzą mieszkańcy