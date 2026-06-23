II tura wyborów w Krakowie bez kandydatów PiS i KO? Tak to widzą mieszkańcy

14 osób zapowiedziało na razie start w wyborach na prezydenta Krakowa. To były szef NIK Marian Banaś, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, radny PiS Michał Drewnicki, posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek, jeden z inicjatorów referendum odwoławczego Aleksandra Miszalskiego – Jan Hoffman, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, radna Razem Aleksandra Owca, czy Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej.

Kolejne osoby na liście to: senator KO, popierana też przez PSL – Monika Piątkowska, Marta Ratuszyńska z partii Dobry Radom, celebrytka Marianna Schreiber, poseł Polski 2050 Paweł Śliz, Grażyna Zofia Świat z Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski oraz były radny Krakowa Łukasz Wantuch. Przedterminowe wybory powinny się odbyć w ciągu 90 dni od dnia referendum, które miało miejsce 24 maja. IBRiS sprawdził na kogo chcą głosować mieszkańcy Krakowa.

Przedterminowe wybory samorządowe w Krakowie. Sondaż pokazał nastroje mieszkańców

Do wyników sondażu dotarła Polska Agencja Prasowa. 17,2 proc. głosów otrzymał Łukasz Gibała, który przegrał w drugiej turze z Miszalskim 48,96 proc. do 51,04 proc. i na razie nie ogłosił startu w przedterminowych wyborach. Na drugim miejscu z wynikiem 13,5 proc. znalazła się Gosek-Popiołek, która minimalnie wyprzedziłaby Drewnickiego – 13,2 proc. Kolejne miejsce zajęła Piątkowska, która cieszy się poparciem 12 proc. osób. Inni potencjalni kandydaci aktualnie notują wyraźną stratę.

Piąty w sondażu Bocheńczak odnotowuje na razie 5,9 proc. zaufania. Na kolejnej pozycji uplasował się Klimek z zaufaniem na poziomie pięciu proc. Owcę popiera 3,8 proc. Krakowian. Hoffmana poparło 2,1 proc. respondentów, a Banasia 1,4 proc. ankietowanych. Nikt nie wskazał Śliza, a 1,4 proc. chciałoby zagłosować na innego kandydata. 20,6 proc. wybrało opcję „nie wiem, trudno powiedzieć”. 3,9 proc. uczestników sondażu odmówiło odpowiedzi.

Sondaż przeprowadzono na zlecenie Nowej Lewicy od 10 do 14 czerwca wśród dorosłych mieszkańców Krakowa, na próbie tysiąca osób. Błąd oszacowania wynosi trzy proc., a próg ufności 0,95.

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